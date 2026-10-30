Bayram Dikmentepe neden öldü, Bayram Dikmentepe kimdir?

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Eski uluslararası voleybol hakemi, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi ve İzmir Voleybol Spor Kulübü’nün yöneticisi ve antrenörü Bayram Dikmentepe hayatını kaybetti. Dikmentepe’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Usta hakem, 31 Ekim Cumartesi günü İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak. İşte Bayram Dikmentepe’ye dair bilinenler.

BAYRAM DİKMENTEPE NEDEN ÖLDÜ?

Bayram Dikmentepe’nin ölüm nedenine ilişkin ailesi ya da Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bir açıklama yapılmadı. Federasyon, yayımladığı başsağlığı mesajında Dikmentepe’nin vefatından derin üzüntü duyulduğunu belirtti. İzmir Voleybol Spor Kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

BAYRAM DİKMENTEPE KİMDİR?

Bayram Dikmentepe, 11 Eylül 1959’da Konya’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 25 yıl boyunca tekniker olarak çalışan Dikmentepe, 2004 yılında aynı kurumdan emekli oldu. Gençlik yıllarında Ege Üniversitesi Spor Kulübü’nde amatör kümede pasör olarak voleybol oynadı.

HAKEMLİK KARİYERİ

Bayram Dikmentepe, 1985 yılında İzmir’de açılan voleybol aday hakem kursunu tamamlayarak aynı yıl hakemliğe başladı. Uzun yıllar uluslararası hakem olarak görev yapan Dikmentepe, 2005 Genç Kızlar Dünya Şampiyonası, 2008 CEV Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası, 2009 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası’ndaki Küba – Brezilya final maçı, 2011 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası, Dünya Ligi şampiyonaları ve 2013 İslam Dayanışma Oyunları gibi önemli organizasyonlarda düdük çaldı. Dikmentepe’nin hakemlik kariyeri, 2014 yılında yaş sınırı nedeniyle sona erdi.

VOLEYBOLA HİZMETİ SÜRDÜ

Hakemliği bıraktıktan sonra da voleybola hizmet etmeyi sürdüren Bayram Dikmentepe, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dikmentepe, ayrıca İzmir Voleybol Spor Kulübü’nün kurucusu, yöneticisi ve antrenörü olarak genç sporcuların yetişmesine katkı sağladı.

BAYRAM DİKMENTEPE KAÇ YAŞINDAYDI?

1959 doğumlu Bayram Dikmentepe, hayatını kaybettiğinde 67 yaşındaydı.

BAYRAM DİKMENTEPE EVLİ Mİ?

Bayram Dikmentepe, Işıl Dikmentepe ile evliydi ve Emre adında bir oğlu bulunuyordu.

BAYRAM DİKMENTEPE’NİN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıklamasına göre Bayram Dikmentepe’nin cenazesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü İzmir’in Buca ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.