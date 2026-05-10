Bayhan diskalifiye mi oldu, Bayhan Survivor'dan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da sular durulmazken, Bayhan’ın sağlık durumu ve yarışmadaki konumu hakkında soru işaretleri artmaya devam ediyor. Özellikle dokunulmazlık oyunları sırasında kadrajda yer almaması üzerine “Bayhan diskalifiye mi oldu, elendi mi?” soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Yarışmacının fiziksel durumu ve konseyde yaşanacak sondakika'>son dakika gelişmelerine dair tüm detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Bayhan cephesinde yaşananlar…

SURVİVOR BAYHAN AYRILDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yarışma sırasında yaşadığı şiddetli burun kanaması ve sonrasında gelişen halsizlik nedeniyle acil olarak müşahede altına alınan Bayhan’ın durumu ciddiyetini koruyor. Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, "Bayhan hepimizi korkuttu, kanaması durmadığı için gözetim altında tutuyoruz" diyerek durumun hassasiyetine dikkat çekti. Takım arkadaşı Mert Nobre ise o anları, "Bir anda düştü, her yer kan oldu, çok korktuk" sözleriyle anlatarak olayın vahametini gözler önüne serdi. 10 Mayıs 2026 itibarıyla Bayhan’ın tedavisi hastanede devam ediyor.

BAYHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan diskalifiye iddialarına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Ancak Bayhan’ın durumunun bir "kural ihlali" değil, tamamen sağlık zorunluluğu üzerinden değerlendirildiği biliniyor. Eğer doktorlar Bayhan’ın yarışma şartlarına devam edemeyeceği yönünde bir rapor sunarsa, başarılı yarışmacı "sağlık nedeniyle veda" statüsünde adadan ayrılmak zorunda kalacak. Acun Medya ekibi, doktorlardan gelecek nihai raporu bekliyor.

KONSER TAKVİMİ İDDİALARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Bayhan’ın akıbetiyle ilgili en çarpıcı iddia ise sosyal medyada yayılan bir konser listesi oldu. İddiaya göre Bayhan’ın 30 Mayıs 2026 tarihinde sahne alacağı bir organizasyonun planlanmış olması, izleyiciler tarafından "Yarışmadan çoktan ayrıldı mı?" şeklinde yorumlandı. Henüz doğrulanmayan bu konser takvimi, Bayhan’ın Dominik’ten Türkiye’ye dönüş yolunda olduğu söylentilerini de beraberinde getirdi.

ACUN ILICALI’DAN KRİTİK BEKLEYİŞ

Survivor takipçileri, Bayhan’ın yarışmadaki geleceğinin netleşeceği yeni bölümü ve Acun Ilıcalı’nın yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. Şimdilik yarışmacının tedavisi hastane ortamında sürerken, Ünlüler takımı ve izleyiciler Bayhan’dan gelecek iyi haberlere kilitlenmiş durumda.