Haberler

Bayhan din mi değiştirdi, hangi dine geçti? Bayhan hangi dine mensup?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayhan din mi değiştirdi, hangi dine geçti? Bayhan hangi dine mensup?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Bayhan, çocukluk yıllarında Almanya’da yaşadığı döneme ilişkin açıklamalarının ardından gündeme gelen din değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. Peki, Bayhan din mi değiştirdi, hangi dine geçti? Bayhan hangi dine mensup? Detaylar haberimizde.

Almanya’da çocukluk yıllarında rahibeler tarafından büyütüldüğünü ve ilk tanıdığı dinin Hristiyanlık olduğunu anlatan şarkıcı Bayhan, din değiştirdiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Peki, Bayhan din mi değiştirdi, hangi dine geçti? Bayhan hangi dine mensup? Detaylar...

BAYHAN DİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Çocukluk yıllarını Almanya’da geçirdiğini ve bu dönemde çocuk esirgeme kurumunda kaldığını anlatan Bayhan, ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu açıkladı. Şarkıcının geçmişine ilişkin sözleri, din değiştirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Söz konusu iddialara yanıt veren Bayhan, dininin İslam olduğunu belirterek hakkındaki yorumlara açıklık getirdi. Almanya’da bulunduğu dönemde Hristiyanlıkla tanıştığını anlatan şarkıcı, Hazreti İsa’ya duyduğu sevgiyi de dile getirdi.

“İLK TANIDIĞIM PEYGAMBER HAZRETİ İSA’YDI”

Bayhan, çocukluk dönemini ve ilk tanıdığı dini şu sözlerle anlattı:

“Benim çocukluğum Almanya'da geçti ve çocuk esirgeme kurumunda kaldım ben. Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktı.

İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'ydı. Hazreti İsa'yı hâlâ çok severim”

BAYHAN HANGİ DİNE GEÇTİ?

Bayhan, din değiştirdiği yönündeki iddiaları reddederek kendi dininin İslam olduğunu söyledi. Almanya’da çocukluk yıllarında Hristiyanlıkla tanıştığını anlatan şarkıcı, bu açıklamalarının ardından ortaya çıkan yorumlara doğrudan yanıt verdi.

Türkiye’ye döndükten sonra Eskişehir’de halasının yanında yaşadığını belirten Bayhan, o dönemde 11-12 yaşlarında olduğunu ifade etti. Şarkıcı, çocukluk anılarından bahsederken bir camiye gittiği ve bayram namazına katıldığı dönemi de anlattı.

Bayhan, bu anısını şu sözlerle aktardı:

“Ben Eskişehir'e geldiğimde 11-12 yaşlarımda... O zaman yine bir halam vardı. Halamda kalmıştım. Bir camiye gitmiştim ve bir bayram namazında... Orada kendi kendime...”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonundaki sohbetini anlattı

Özgür Özel, İmamoğlu ile ne konuştuklarını anlattı
Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü