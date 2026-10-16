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Almanya’da çocukluk yıllarında rahibeler tarafından büyütüldüğünü ve ilk tanıdığı dinin Hristiyanlık olduğunu anlatan şarkıcı Bayhan, din değiştirdiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Peki, Bayhan din mi değiştirdi, hangi dine geçti? Bayhan hangi dine mensup? Detaylar...

BAYHAN DİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Çocukluk yıllarını Almanya’da geçirdiğini ve bu dönemde çocuk esirgeme kurumunda kaldığını anlatan Bayhan, ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu açıkladı. Şarkıcının geçmişine ilişkin sözleri, din değiştirdiği yönünde yorumlara neden oldu.

Söz konusu iddialara yanıt veren Bayhan, dininin İslam olduğunu belirterek hakkındaki yorumlara açıklık getirdi. Almanya’da bulunduğu dönemde Hristiyanlıkla tanıştığını anlatan şarkıcı, Hazreti İsa’ya duyduğu sevgiyi de dile getirdi.

“İLK TANIDIĞIM PEYGAMBER HAZRETİ İSA’YDI”

Bayhan, çocukluk dönemini ve ilk tanıdığı dini şu sözlerle anlattı:

“Benim çocukluğum Almanya'da geçti ve çocuk esirgeme kurumunda kaldım ben. Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktı.

İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'ydı. Hazreti İsa'yı hâlâ çok severim”

BAYHAN HANGİ DİNE GEÇTİ?

Bayhan, din değiştirdiği yönündeki iddiaları reddederek kendi dininin İslam olduğunu söyledi. Almanya’da çocukluk yıllarında Hristiyanlıkla tanıştığını anlatan şarkıcı, bu açıklamalarının ardından ortaya çıkan yorumlara doğrudan yanıt verdi.

Türkiye’ye döndükten sonra Eskişehir’de halasının yanında yaşadığını belirten Bayhan, o dönemde 11-12 yaşlarında olduğunu ifade etti. Şarkıcı, çocukluk anılarından bahsederken bir camiye gittiği ve bayram namazına katıldığı dönemi de anlattı.

Bayhan, bu anısını şu sözlerle aktardı:

“Ben Eskişehir'e geldiğimde 11-12 yaşlarımda... O zaman yine bir halam vardı. Halamda kalmıştım. Bir camiye gitmiştim ve bir bayram namazında... Orada kendi kendime...”