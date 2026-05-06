UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşması futbolseverlerin gündemini belirlemeye devam ederken, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain ( Psg ) arasında oynanacak dev mücadele için geri sayım başladı. Peki, Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi kapsamında oynanacak Bayern Münih - PSG karşılaşması, Avrupa futbol takviminin en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bayern Münih - PSG mücadelesi TSİ bugün 22.00’de başlayacak.

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasının yayın bilgisi de netleşti. Bayern Münih - PSG maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda yer alan bu kritik yarı final karşılaşması, Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak.