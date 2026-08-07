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Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda? Bayern Münih Aston Villa hazırlık maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda? Bayern Münih Aston Villa hazırlık maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
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Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi Bayern Münih ile Aston Villa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele öncesinde Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda, Bayern Münih Aston Villa hazırlık maçı nereden izlenir, Bayern Münih Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta soruları gündemde yer alıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati...

Avrupa futbolunda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Alman devi Bayern Münih ile İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında oynanacak mücadele olacak. Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda? Bayern Münih Aston Villa hazırlık maçı nereden izlenir? Bayern Münih Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta soruları karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

BAYERN MÜNİH ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Aston Villa arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT'nin 7 Ağustos 2026 tarihli yayın akışında yer alan mücadele, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Böylece Avrupa'nın iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Türkiye'deki izleyicilerle TRT Spor aracılığıyla buluşacak.

BAYERN MÜNİH ASTON VİLLA HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçını izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

BAYERN MÜNİH ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki hazırlık maçı 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmaya Hong Kong'daki Kai Tak Stadium ev sahipliği yapacak. Mücadele, iki kulübün 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık programının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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