Bayburt okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 14 Nisan Salı Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT HAVA DURUMU

Bayburt’ta 14 Nisan Salı günü bahar koşullarının etkili olacağı, genel olarak serin ve parçalı bulutlu bir havanın görüleceği tahmin ediliyor. Genel hava durumu Gün boyunca kentte parçalı bulutlu ve zaman zaman az bulutlu bir gökyüzü beklenmektedir. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, sabah saatlerinde yer yer bulut yoğunluğu artabilir. Sıcaklık değerleri Günün en yüksek sıcaklığı: 16–18°C Gece en düşük sıcaklığı: 4–7°C Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir Bahar mevsimi etkisiyle gündüz saatlerinde ılıman bir hava görülürken, akşam ve gece saatlerinde belirgin bir serinlik hissedilecektir. Rüzgar durumu Hafif ve zaman zaman orta şiddette rüzgar Öğleden sonra serinlik hissini artırabilecek kuzeyli esintiler Nem ve hissedilen hava Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava, ölçülen sıcaklıktan daha serin hissedilebilir. Günlük değerlendirme 14 Nisan Salı günü Bayburt’ta: Açık hava aktiviteleri için genel olarak uygun Sabah ve akşam saatlerinde ince mont veya kalın kıyafet önerilir Öğle saatleri günün en ılıman bölümü olacaktır Bayburt’ta Salı günü, yağış riski düşük ve bahar karakterinin belirgin olduğu, serin ama genel olarak sakin bir hava beklenmektedir.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.