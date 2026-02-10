Bayburt okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT HAVA DURUMU

Bayburt'ta bugün hava oldukça soğuk ve karlı seyrediyor; sıcaklıklar gece saatlerinde eksi değerlere düşerken gündüzler -2 °C civarında. Önümüzdeki günlerde bölgede soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 4 günlük süreçte de genel olarak düşük seviyelerde kalacağı ve kar örtüsünün yer yer devam edeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.