Haberler

Bayburt okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bayburt okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt okullar tatil mi sorusu, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin ardından binlerce öğrencinin gündemine oturdu. 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu araştırması yapan veliler, Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması için resmi kaynaklara odaklandı. Meteorolojik uyarılar sonrası ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği büyük merak konusu.

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT HAVA DURUMU

Bayburt'ta bugün hava oldukça soğuk ve karlı seyrediyor; sıcaklıklar gece saatlerinde eksi değerlere düşerken gündüzler -2 °C civarında. Önümüzdeki günlerde bölgede soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 4 günlük süreçte de genel olarak düşük seviyelerde kalacağı ve kar örtüsünün yer yer devam edeceği tahmin ediliyor.

Bayburt okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

Küçücük çocuğu ağaca bağladılar! Sonra yaşananlar daha beter
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti