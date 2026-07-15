Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nilüfer ile merhum gazeteci Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun eşi Batuhan Yağlıoğlu, son dönemde magazin gündeminde yer alan isimlerden biri oldu. Uzun süredir devam eden birlikteliklerinin ardından Aralık 2025’te nişanlanan çift, 14 Temmuz 2026 tarihinde aile arasında gerçekleştirilen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Peki, Batuhan Yağlıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın eşi Batuhan Yağlıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NİLÜFER'İN KIZI AYŞENAZLI'NIN EŞİ BATUHAN YAĞLIOĞLU KİMDİR?

Batuhan Yağlıoğlu, kamuoyunda daha çok Ayşe Nazlı Yumlu ile olan evliliği sayesinde tanınsa da profesyonel yaşamında dijital pazarlama alanında kariyer yapan bir isimdir. Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden Yağlıoğlu, özellikle influencer marketing (etkileyici pazarlama), marka iletişimi ve dijital kampanya yönetimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

İletişim ve pazarlama alanında eğitim alan Batuhan Yağlıoğlu, üniversite döneminden itibaren dijital dünyanın dinamiklerine yönelik çalışmalar yapmış, mezuniyetinin ardından çeşitli şirketlerde görev alarak kariyerini geliştirmiştir.

BATUHAN YAĞLIOĞLU NE MEZUNU?

Batuhan Yağlıoğlu’nun kariyerinin temelinde iletişim ve pazarlama eğitimi bulunmaktadır. Üniversite yıllarında reklamcılık, halkla ilişkiler ve dijital iletişim alanlarında eğitim alan Yağlıoğlu, bu alanlarda edindiği akademik bilgileri profesyonel çalışma hayatına taşımıştır.

Lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Uygulamalı İletişim Bölümü’nde tamamlayan Batuhan Yağlıoğlu, 2018-2022 yılları arasında devam eden eğitim sürecinde marka yönetimi, iletişim stratejileri ve pazarlama alanlarında bilgi edinmiştir.

Üniversite eğitiminin ardından dijital pazarlama sektöründe görev almaya başlayan Yağlıoğlu, özellikle sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen marka ve içerik üreticisi iş birlikleri üzerine uzmanlaşmıştır.

BATUHAN YAĞLIOĞLU’NUN KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN DENEYİMLER

Batuhan Yağlıoğlu’nun profesyonel geçmişinde influencer marketing alanındaki çalışmaları dikkat çekmektedir. Markalar ile içerik üreticileri arasında stratejik iş birlikleri oluşturulması, kampanya süreçlerinin yönetilmesi ve dijital iletişim planlarının hazırlanması gibi görevlerde bulunmuştur.

Kariyerinde görev aldığı bazı pozisyonlar şu şekildedir:

The Purest Solutions – Senior Influencer Marketing Specialist

The Purest Solutions – Influencer Marketing Specialist

Influencer Marketing Assistant

Luis Bien – Influencer Marketing Intern

Done Agency – Dijital Pazarlama Stajyeri

Bu görevler kapsamında influencer iş birlikleri, marka stratejileri, kampanya yönetimi, proje koordinasyonu ve dijital iletişim süreçlerinde deneyim kazanmıştır.

BATUHAN YAĞLIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Batuhan Yağlıoğlu, dijital pazarlama sektöründe çalışan bir profesyoneldir. Kariyer alanı özellikle influencer marketing ve sosyal medya odaklı marka iletişimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dijital pazarlama uzmanlığı kapsamında markaların hedef kitlelerine ulaşabilmesi için influencer iş birlikleri planlamak, kampanya süreçlerini yönetmek ve dijital iletişim stratejileri oluşturmak gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Günümüzde markaların dijital platformlarda görünürlüğünü artırmak için kullandığı influencer pazarlama yöntemleri, Batuhan Yağlıoğlu’nun uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Bu kapsamda içerik üreticileriyle marka hedeflerini bir araya getiren projelerde görev almaktadır.

BATUHAN YAĞLIOĞLU’NUN UZMANLIK ALANLARI

Batuhan Yağlıoğlu’nun çalışma alanları arasında dijital iletişim ve pazarlama süreçleri bulunmaktadır. Profesyonel kariyerinde öne çıkan uzmanlık alanları şunlardır:

Influencer iş birlikleri yönetimi

Marka stratejisi geliştirme

Dijital kampanya planlama

Proje koordinasyonu

Stratejik iletişim çalışmaları

Sosyal medya iletişim yönetimi

Ekip yönetimi ve liderlik süreçleri

Bu alanlarda edindiği deneyimler sayesinde dijital pazarlama sektöründe kariyerini sürdüren Yağlıoğlu, çalışmalarını daha çok profesyonel yaşamı üzerinden devam ettirmektedir.

BATUHAN YAĞLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Yağlıoğlu’nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

BATUHAN YAĞLIOĞLU NERELİ?

Batuhan Yağlıoğlu’nun aslen nereli olduğu veya doğum yeri hakkında kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

BATUHAN YAĞLIOĞLU VE AYŞE NAZLI YUMLU EVLİLİĞİ

Batuhan Yağlıoğlu ile Ayşe Nazlı Yumlu’nun birlikteliği, çiftin Aralık 2025’te nişanlanmasıyla magazin gündeminde yer aldı. Uzun süredir devam eden ilişkilerinin ardından çift, 14 Temmuz 2026 tarihinde aile arasında gerçekleştirilen sade bir nikah töreniyle evlendi.

Ayşe Nazlı Yumlu, Türk müziğinin sevilen sanatçısı Nilüfer’in kızı ve gazeteci Reha Muhtar’ın kızıdır. Batuhan Yağlıoğlu ise bu evlilikle birlikte magazin dünyasında daha fazla tanınan bir isim haline gelmiştir.

Çiftin evliliği, gösterişli bir organizasyon yerine aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle gerçekleşmiştir.

BATUHAN YAĞLIOĞLU HAKKINDA BİLİNENLER

Batuhan Yağlıoğlu, medya dünyasında daha çok Ayşe Nazlı Yumlu ile olan evliliğiyle tanınsa da profesyonel hayatında dijital pazarlama alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

İletişim alanındaki eğitim geçmişi, influencer marketing deneyimi ve dijital marka yönetimi konusundaki çalışmaları, kariyerinin temel noktalarını oluşturmaktadır.

Kamuya açık bilgiler doğrultusunda Batuhan Yağlıoğlu’nun:

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Uygulamalı İletişim Bölümü mezunu olduğu,

Dijital pazarlama sektöründe çalıştığı,

Influencer marketing alanında uzmanlaştığı,

Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiği bilinmektedir.