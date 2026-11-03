Batrakov'un kafası neden sargılı? Batrakov sakatlandı mı?

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RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada rakip oyuncunun dirsek müdahalesine maruz kalan Batrakov'un kaşı açıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sargı yapılan Rus yıldız, mücadeleye devam etti. İşte Batrakov'un yaşadığı sakatlığa ve sağlık durumuna dair bilinenler.

BATRAKOV'UN KAFASI NEDEN SARGILI?

Batrakov'un kafası, Stuttgart maçında yaşanan bir pozisyonun ardından sarıldı. Rus orta saha, rakip oyuncunun dirsek müdahalesi sonucu kaşından yaralandı. Kaşı açılan Batrakov'a sağlık ekibi tarafından sahada müdahale edildi ve yarasına sargı yapıldı.

BATRAKOV SAKATLANDI MI?

Batrakov, rakibin dirsek müdahalesi sonucu kaşından yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sargıyla oyuna devam eden Rus yıldızın sakatlığının ciddi olmadığı görülüyor. Galatasaray'dan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BATRAKOV OYUNA DEVAM ETTİ Mİ?

Evet, Batrakov yaşadığı yaralanmanın ardından oyuna devam etti. Kaşına yapılan sargıyla mücadeleyi sürdüren genç yıldız, gösterdiği mücadeleyle taraftarların büyük alkışını aldı.

BATRAKOV STUTTGART'A KAÇ GOL ATTI?

Batrakov, Stuttgart karşısında 2 gol atarak karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Rus yıldız, bu gollerle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.

BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğdu. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, 2024-25 sezonunda Rusya Premier Ligi'ni 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada tamamladı. 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 17 gol ve 13 asist üreten genç yıldız, 20 Ağustos 2026'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov, Rusya A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.