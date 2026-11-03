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Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı, gol sayısı kaç oldu?

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Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı, gol sayısı kaç oldu?
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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında sahneye çıktı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada iki kez ağları sarsan genç orta saha, Avrupa'daki gol sayısını artırarak taraftarların gönlünü fethetti. Batrakov'un etkileyici performansının ardından futbolseverler, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attığını araştırıyor.

Bu yaz Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Batrakov, kısa sürede Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Stuttgart karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükselten Rus yıldız, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansına dair merak edilenler.

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı. Rus orta saha, bu akşam Stuttgart'a karşı attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.

BATRAKOV STUTTGART'A KAÇ GOL ATTI?

Batrakov, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırladığı karşılaşmada 2 gol attı. Genç yıldızın performansı, maç boyunca tribünlerden büyük alkış aldı.

BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Orehovo-Zuyevo'da doğdu. Küçük yaşta futsalla tanışan Batrakov, 2011 yılında Lokomotiv Moskova altyapısına katıldı.

Lokomotiv altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Batrakov, 2023 sezonunda Rusya Gençlik Futbol Ligi'nde şampiyonluk yaşadı ve turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildi. 31 Mart 2024'te Krasnodar maçıyla Rusya Premier Ligi'nde ilk kez forma giyen genç oyuncu, 2024-25 sezonunu 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada tamamladı. 2025-26 sezonunda ise tüm turnuvalarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

BATRAKOV GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Galatasaray, 20 Ağustos 2026'da Batrakov'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Aynı gün İstanbul'a gelen Rus yıldız için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödendi ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk maçına 29 Ağustos'ta Göztepe karşısında çıktı.

BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 2005 doğumlu olan Aleksey Batrakov, 21 yaşında.

BATRAKOV RUSYA MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR MU?

Evet, Batrakov Rusya A Milli Takımı'nda forma giyiyor. Genç yıldız, 15 Kasım 2024'te Brunei ile oynanan hazırlık maçında milli formayla ilk kez sahaya çıktı ve ilk maçında gol attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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