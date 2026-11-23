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Toki 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Batman'da konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Batman Kozluk ve Merkez projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için düzenlenen kura çekiminde toplam 718 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, TOKİ Batman kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Batman 500 Bin Sosyal Konut Projesi hak sahipleri isim listesine nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Batman'daki iki proje için konut belirleme kurası çekildi. Batman Kozluk 1.000/500.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri ile Batman Merkez 2.300/500.000 Sosyal Konut Projesi hak sahiplerini ilgilendiren kura kapsamında toplam 718 konut için belirleme yapıldı.

Kura çekimi, Batman Kozluk ve Batman Merkez projelerinde inşa edilen konutların hak sahiplerini kapsadı. Sonuçların ardından hak sahipleri, kendilerine hangi konutun çıktığını öğrenmek için isim listesine yöneldi.

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ BATMAN KOZLUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Batman Kozluk 1.000/500.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için Batman Kozluk 298 Konut Projesi'nde inşa edilen konutların belirleme kurası gerçekleştirildi. Kura kapsamında 2+1 tipi 189 ve 3+1 tipi 53 olmak üzere toplam 242 konutun hak sahipleri belirlendi.

Batman Kozluk TOKİ kura sonuçları isim listesine, TOKİ tarafından yayımlanan sonuç duyurusu ve ilgili liste üzerinden ulaşılabilecek. Hak sahipleri, listede isimlerini kontrol ederek kendilerine tahsis edilen konuta ilişkin bilgileri inceleyebilecek.

TOKİ BATMAN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Batman Merkez 2.300/500.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için de konut belirleme kurası çekildi. Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi 951 Konut Projesi'nde inşa edilen konutlar için yapılan kura kapsamında toplam 476 konutun hak sahipleri belirlendi.

Projede 2+1 tipi 385, 3+1 tipi ise 91 konut bulunuyor. Böylece Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi projesinde toplam 476 konut için konut belirleme işlemi tamamlandı.

TOKİ BATMAN 500 BİN SOSYAL KONUT İSİM LİSTESİNE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi, kurumun resmî internet sitesi üzerinden yayımlanan sonuç duyuruları aracılığıyla takip edilebilecek. Hak sahipleri, Batman Kozluk ve Batman Merkez projelerine ait listeleri inceleyerek isimlerinin sonuçlarda yer alıp almadığını kontrol edebilir.

Vatandaşlar ayrıca e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru ve kura sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranını kullanabilir. İsim listesinde hak sahibi olup olmadığını ve konut belirleme kurasıyla ilgili bilgileri kontrol etmek isteyenlerin resmî kanallardaki duyuruları takip etmesi gerekiyor.