Basket Landes Galatasaray maçı hangi kanalda, Basket Landes Galatasaray maçı nereden CANLI izlenir?

Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, deplasmanda Basket Landes ile kozlarını paylaşacak. Basket Landes Galatasaray maçı öncesi taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor. Basket Landes Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, yayın saati ve tüm detaylar haberimizde…

BASKET LANDES – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kadınlar EuroLeague sahnesinde heyecan dolu bir karşılaşma basketbolseverleri bekliyor. Basket Landes ile Galatasaray arasında oynanacak EuroLeague Women mücadelesi, EuroLeague Women resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

BASKET LANDES – GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Basket Landes ile Galatasaray arasındaki EuroLeague Women karşılaşması, internet üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak canlı izlenebilecek. Mücadele, EuroLeague Women YouTube platformu üzerinden yayınlanacak. Yayın için ek bir üyelik ya da ücret gerekmiyor.

EUROLEAGUE WOMEN YOUTUBE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EuroLeague Women YouTube kanalı, tüm maçlarını dijital ortamda basketbolseverlerle buluşturuyor. Karşılaşmalar internet bağlantısı olan tüm cihazlardan (telefon, tablet, bilgisayar, akıllı TV) kolayca takip edilebiliyor. Yayınlar şifresiz ve resmi olarak sunuluyor.

BASKET LANDES – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Basket Landes ile Galatasaray arasındaki EuroLeague Women maçı, 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadele, grup sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

BASKET LANDES – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi canlı olarak ekran başından takip edebilecek.

BASKET LANDES – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague Women kapsamında oynanacak Basket Landes – Galatasaray mücadelesi, Fransa'nın Mont-de-Marsan kentinde yer alan Espace François Mitterrand salonunda oynanacak. Deplasmanda sahne alacak Galatasaray, kritik maçta galibiyet arayacak.