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Ekranların dikkat çeken yapımlarından Başkalarının Hayatı dizisinin çekildiği mekanlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Diziyi izleyenler, hikâyenin geçtiği mekanların nerede olduğunu öğrenmek için “Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisi setleri nerede kuruluyor, çekimler hangi bölgelerde gerçekleştiriliyor?

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? SET VE ÇEKİM MEKANLARI NERESİ?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından izleyiciler, “Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor?”, “Başkalarının Hayatı dizisi setleri nerede?” ve “Başkalarının Hayatı dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen çekimlerde farklı semt ve mekanların kullanılacağı belirtiliyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ay Yapım imzasıyla hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin set çalışmalarının önemli bir bölümü Beykoz’daki dizi ve film platolarında yapılırken, hikâyenin gerektirdiği farklı sahneler için İstanbul’un çeşitli ilçelerinde de çekim gerçekleştiriliyor.

Dizinin çekim programında Beşiktaş, Nişantaşı, Galata ve Boğaz çevresi gibi İstanbul’un dikkat çeken bölgeleri öne çıkıyor. Tarihi sokaklar, köşkler ve Boğaz manzarasına sahip mekanların da dizinin atmosferini oluşturacak çekim noktaları arasında yer alması bekleniyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ BALAT’TA MI ÇEKİLİYOR?

İstanbul’un tarihi dokusuyla öne çıkan semtlerinden Balat da Başkalarının Hayatı dizisinin çekim mekanları arasında bulunuyor. Renkli evleri, tarihi sokakları ve kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Balat, dizinin bazı sahnelerine ev sahipliği yapacak.

Çekimlerin İstanbul’un farklı bölgelerinde devam etmesi nedeniyle dizide yalnızca tek bir set veya plato kullanılmıyor. Yapım ekibinin senaryoya bağlı olarak farklı açık ve kapalı mekanlarda çekim gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ KIZ KULESİ’NDE Mİ ÇEKİLECEK?

Başkalarının Hayatı dizisiyle ilgili merak edilen konulardan biri de Kız Kulesi ve Üsküdar çevresinde çekim yapılıp yapılmayacağı oldu. Dizinin bazı sahnelerinde İstanbul Boğazı ve Üsküdar açıklarının kullanılacağı, Kız Kulesi'nin de görüntülerde yer alacağı ifade ediliyor.

İstanbul’un simge noktalarından biri olan Kız Kulesi’nin dizinin görsel dünyasına dahil edilmesi, özellikle İstanbul manzaralarının ön plana çıktığı sahneler açısından dikkat çekiyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ HANGİ İLÇELERDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ana çekim noktası İstanbul olurken, çekimlerin farklı ilçelere ve semtlere yayıldığı görülüyor. Şu ana kadar öne çıkan bölgeler arasında Beykoz, Beşiktaş, Nişantaşı, Galata, Balat ve Üsküdar bulunuyor.

Ancak dizi setleri çekim takvimine göre değişebildiği için ilerleyen bölümlerde İstanbul'un farklı noktalarının da kullanılması mümkün. Bu nedenle Başkalarının Hayatı dizisinin çekim yerleriyle ilgili yeni bilgiler geldikçe mekan listesine yeni bölgeler eklenebilir.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başkalarının Hayatı dizisi yalnızca çekim mekanlarıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Burak Berkay Akgül, Eylül Lize Kandemir, Demirhan Demircioğlu ve Doğa Bayram gibi isimler yer alıyor.

BURAK BERKAY AKGÜL – SARP

Dizide doktor Sarp karakterini Burak Berkay Akgül canlandırıyor. Başrol oyuncularından biri olan Akgül; daha önce Sahipsizler, Güzel Aşklar Diyarı, Safir, Destan, Ru ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda rol aldı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR – HÜLYA

Eylül Lize Kandemir, dizide Sarp’ın partneri Hülya karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu daha önce Kardeşlerim, Ah Nerede, Elbet Bir Gün ve Zemheri gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU – ERİM

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Demirhan Demircioğlu, Erim karakterini canlandırıyor. Oyuncu daha önce Bahar, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, İçimizdeki Ateş ve Karantina gibi yapımlarda rol aldı.

DOĞA BAYRAM – NESLİHAN

Doğa Bayram ise Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterini oynuyor. Oyuncu daha önce Sahipsizler ve Gaddar gibi dizilerde rol aldı.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkalarının Hayatı dizisinin Star TV ekranlarında Eylül 2026 döneminde izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Dizinin yayın günü ve saatiyle ilgili kesinleşen bilgiler yayın akışına göre netlik kazanacak.

Dizinin yayın tarihi ve saati kesinleştiğinde, yeni bölümlerin yanı sıra tekrar bölümlerinin hangi gün ve saatlerde ekrana geleceği de belli olacak.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNDE YARDIMCI OYUNCU VE FİGÜRAN OLUNABİLİR Mİ?

Başkalarının Hayatı dizisini takip edenlerin merak ettiği konulardan biri de dizide yardımcı oyuncu veya figüran olarak rol alma imkanı. Dizi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirildiği için dönem dönem yardımcı oyuncu ve figüran ihtiyaçları oluşabilir.

Figüran veya yardımcı oyuncu olmak isteyenlerin, yapım şirketinin ve güvenilir cast ajanslarının resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan her ilan resmi olmayabileceğinden, başvuru sırasında kişisel bilgilerin ve ücret taleplerinin dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ SETİNE NASIL GİDİLİR?

Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri tek bir noktada yapılmadığı için sete ulaşım, çekimin gerçekleştirildiği bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Beykoz platosunda gerçekleştirilen çekimler ile Balat, Beşiktaş, Nişantaşı, Galata veya Üsküdar çevresindeki dış mekan çekimlerinin ulaşım seçenekleri birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle dizinin setine gitmek isteyenlerin çekim günü ve lokasyon bilgilerini önceden doğrulaması gerekiyor. Setlerin çalışma düzeni nedeniyle çekim yapılan alanlara izinsiz giriş yapılması da mümkün olmayabilir.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ GÜNCELLENECEK

Başkalarının Hayatı dizisinin çekim mekanları, yayın süreci boyunca değişiklik gösterebilir. İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilecek yeni çekimler oldukça, dizinin set yerleriyle ilgili bilgiler de güncellenebilir.

Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor, hangi ilçede çekiliyor, setleri nerede ve diziye nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını takip etmek isteyenler için yeni çekim mekanları ve oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.