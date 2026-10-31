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Başkalarının hayatı neden yok, bitti mi? Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman?

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Başkalarının hayatı neden yok, bitti mi? Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman?
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Star TV'nin sevilen dizisi Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünün bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. 31 Ekim Cumartesi akşamı ekran başına geçmeye hazırlanan dizi takipçileri, karşılarında tekrar bölümünü görünce araştırmalara başladı. Peki, Başkalarının hayatı neden yok, Başkalarının hayatı bitti mi, final mi yaptı? Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin takipçileri, bu akşam yayın akışında yapılan değişiklikle şaşkınlık yaşadı. 31 Ekim Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizinin yayın saatinde tekrar bölümünün yer alması merak uyandırdı. İzleyiciler arama motorlarında "Başkalarının Hayatı neden yok?", "Dizi final mi yaptı, bitti mi?" ve "Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, dizinin yeni bölümü neden ertelendi? İşte Star TV'nin yayın akışındaki değişiklik ve yeni bölüm tarihi...

BAŞKALARININ HAYATI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV'nin 31 Ekim 2026 Cumartesi tarihli yayın akışında Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer aldı. Dizinin yayınlanması beklenen 6. bölümü bu hafta ertelendi.

Ertelemenin nedeni olarak televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş gösteriliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre düşük reklam gelirleri nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Ancak Star TV, erteleme gerekçesiyle ilgili ayrıntılı resmî bir açıklama yapmadı.

BAŞKALARININ HAYATI FİNAL Mİ YAPTI?

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması, final iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak dizinin final yaptığına veya tamamen yayından kaldırıldığına ilişkin Star TV ya da yapım şirketi tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Mevcut bilgiler, dizinin yayın takviminde bir haftalık değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Dolayısıyla yeni bölümün ertelenmesi, dizinin final yaptığı anlamına gelmiyor.

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Dizinin takipçileri, bir haftalık aranın ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri izleyebilecek. Ancak olası yayın değişikliklerine karşı Star TV'nin güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ KANALDA?

Başkalarının Hayatı, Star TV ekranlarında cumartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri ve tekrar yayınları Star TV'nin televizyon kanalı ve dijital platformları üzerinden takip edilebiliyor.

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Eylül Lize Kandemir

Burak Berkay Akgül

Doğa Bayram

Demirhan Demircioğlu

Sezin Akbaşoğulları

Mehmet Aslantuğ

Tolga Tekin

Oya Okar

Star TV

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin hikâyesinde Hülya, Sarp ve Neslihan arasındaki ilişkiler giderek karmaşık bir hal alıyor. Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararı Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken Hülya'nın vereceği kararlar da hikâyenin seyrini etkiliyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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