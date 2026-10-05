Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Hülya, Neslihan, Erim ve Sarp’ı kim oynuyor, gerçek isimleri neler?

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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, karakterleri ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken dizide rol alan isimler de araştırılıyor. Özellikle Hülya, Neslihan, Erim ve Sarp'ı canlandıran oyuncuların kim olduğu merak ediliyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncuları kimler, Hülya, Neslihan, Erim ve Sarp'ı kim oynuyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Star TV'nin Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.

Dizide Eylül Lize Kandemir Hülya, Burak Berkay Akgül Sarp, Doğa Bayram Neslihan, Demirhan Demircioğlu Erim, Sezin Akbaşoğulları Mediha, Tolga Tekin Haluk, Oya Okar Jale ve Mehmet Aslantuğ Fikret karakterlerini canlandırıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı, her hafta cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi, cumartesi günleri Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı dizisi, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran macerasına başladı.

BAŞKALARININ HAYATI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamları saat 20.00'de başlıyor. Dizinin yeni bölümleri Star TV'nin yayın akışında bu saatte yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NEDİR?

Başkalarının Hayatı, Hülya'nın üniversitede tanıştığı Neslihan sayesinde farklı ve gösterişli bir hayatın içine girmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Varlıklı bir ailenin dünyasına adım atan Hülya, hayalini kurduğu yaşama yaklaşırken yeni ilişkiler, sırlar ve ortaya çıkan gerçeklerle içinden çıkılması zor bir sürecin ortasında kalıyor.