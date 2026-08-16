Başakşehir Kocaelispor maçı hangi kanalda? Başakşehir Kocaelispor maçı canlı nereden izlenir?
Başakşehir ile Kocaelispor, Süper Lig’in 1. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Başakşehir Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt ararken, mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Başakşehir Kocaelispor maçı hangi kanalda? Başakşehir Kocaelispor maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele Başakşehir Kocaelispor maçı hangi kanalda? Başakşehir Kocaelispor maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.
BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Kocaelispor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.
BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Başakşehir-Kocaelispor maçının canlı yayını beIN Sports 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Karşılaşma aynı zamanda TOD platformundan da takip edilebilecek. Yayın seçeneklerinin abonelik kapsamında olduğu belirtiliyor.
BAŞAKŞEHİR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kocaelispor: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullaev, Bertuğ
Başakşehir: Serhat, Uğur Kaan, Zoukrou, Dijksteel, Haidara, Tayfur, Berkan, Show, Agyei, Rivas, Baku
Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'ler iki takımın da sezonun açılış mücadelesine güçlü kadrolarla çıktığını gösteriyor. İlk hafta maçında gözler özellikle hücum hattındaki oyuncuların performansında olacak.