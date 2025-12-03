Barzani Bahçeli'ye ne dedi? Bahçeli Barzani'ye ne demişti?

IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin Türkiye'nin Şırnak/Cizre bölgesine yaptığı ziyaret, beraberinde taşıdığı uzun namlulu silahlı korumalarla gündeme bomba gibi düşmüş, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sert sözleri ve Barzani'nin yanıtı yanıtı ile kriz daha da tırmanmış durumda. Peki, Barzani Bahçeli'ye ne dedi? Bahçeli'ye Barzani'ye ne demişti?

BARZANI BAHÇELİ'YE NE DEDİ?

Barzani, Devlet Bahçeli'nin uzun namlulu silah taşıyan korumalarla ilgili çıkışına cevaben oldukça sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada kullanılan ifadeler doğrudan şöyledir:

"Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur."

"Bahçeli'nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani'nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştı."

"Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etse, Türkiye'nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır."

Barzani bu sert ifadeleri, Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tartışmanın diplomatik boyut kazanmasına neden oldu.

BARZANİ KORUMALARI

Barzani'nin Cizre'deki programa uzun namlulu silah taşıyan korumalar eşliğinde katılması, olayın fitilini ateşleyen unsurlardan biri oldu.

Kamuoyunda paylaşılan görüntüler, sosyal medyada geniş tartışma yaratmış, bu tartışmaların merkezinde Bahçeli'nin çıkışı yer almıştı.

BAHÇELİ BARZANİYE NE DEMİŞTİ?

"Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir."

MESUD BARZANİ DEVLET BAHÇELİ

Gerilim yalnızca iki liderin sözlü atışmasıyla sınırlı kalmadı. Konuya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da müdahil oldu.

Dışişleri'nin açıklaması, Ankara'nın Barzani Ofisi'nin sözlerini "kabul edilemez" olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasından Öne Çıkan İfadeler:

"Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir."

"KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."