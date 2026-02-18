Bartın okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Bartın'da okul yok mu (BARTIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bartın'da okul yok mu, 19 Şubat Perşembe dersler iptal mi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Bartın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 19 Şubat Perşembe Bartın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

BARTIN HAVA DURUMU

BARTIN: YAĞIŞLI BAŞLAYAN GÜNEŞLİ GÜN

Bartın'da 19 Şubat Perşembe günü güneşli bir hava öngörülse de, gün içinde yağmur geçişleri hayatı etkileyebilir.

• Hava Durumu: Gündüz güneşli, gece ise açık.

• Sıcaklık: En yüksek 9°C, gece en düşük 2°C.

• Yağış: Gündüz yağmur ihtimali %35, gece ise %5.

• Rüzgar: Batıdan saatte 13 mph hızla esecek.

• Nem: %66 seviyesinde.

BARTIN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.