Barkın Ege Tekkökoğlu kimdir? Kent A.Ş. Mimarı Barkın Ege Tekkökoğlu kaç yaşında, nereli?

KENT A.Ş. MİMARI BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU KİMDİR?

Barkın Ege Tekkökoğlu, Kent A.Ş.’de mimar olarak görev yapmaktadır. Kent A.Ş., Üsküdar Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluş olup, belediyenin imar ve yapı süreçlerinde kritik roller üstlenmektedir. Tekkökoğlu, Kent A.Ş.’de mimarlık görevini yürütürken, belediyeye bağlı projelerde teknik ve tasarım sorumlulukları üstlenmektedir.

Barkın Ege Tekkökoğlu, mimarlık eğitimi ve uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesiyle tanınmaktadır. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış ve lisans derecesini mimarlık alanında almıştır (2011–2016).

Profesyonel kariyerinde farklı kurumlarda görev almış olan Tekkökoğlu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi projelerinde aktif olarak çalışmıştır. Mesleki deneyimi şöyle özetlenebilir:

Üsküdar Belediyesi, Tam Zamanlı Mimar (Nisan 2024 – Devam ediyor)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar Müdürlüğü / BIM Ar-Ge / Üsküdar Bölge Sorumlusu / Mimar (Ara 2020 – Nisan 2024)

Genta Mimarlık, Architect (Ağu 2018 – Şub 2020)

MUUM, Architect (Mar 2016 – Ağu 2018)

MEKAS, Site Manager (Haz 2015 – Mar 2016)

Bu deneyimler, Barkın Ege Tekkökoğlu’nu hem tasarım hem de saha yönetimi açısından deneyimli bir mimar olarak ön plana çıkarmaktadır.

BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Elimizdeki verilere göre Barkın Ege Tekkökoğlu’nun doğum yılı veya yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2011–2016 yılları arasında lisans eğitimi aldığı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık olarak 30–35 yaş aralığında olduğu tahmin edilebilir.

BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU NERELİ?

Elimizdeki mevcut bilgilerde Barkın Ege Tekkökoğlu’nun memleketi veya hangi şehirden olduğu ile ilgili bir veri yer almamaktadır. Dolayısıyla bu konuda kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değildir.

BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ OPERASYONU

Barkın Ege Tekkökoğlu, Üsküdar Belediyesi iştiraklerinden Kent A.Ş.’deki görevinden dolayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişiler arasında belediye başkan yardımcısı, Kent A.Ş. genel müdürü ve diğer mimarlar ile müteahhitler bulunmaktadır.

Bu operasyon, belediye binasına geçici giriş-çıkış yasağı uygulanması ve yapı ruhsatı süreçlerindeki olası usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler şunlardır:

Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

Diğer müteahhitler ve iş takipçileri