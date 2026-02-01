Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sosyal medyada adını sıkça duyduğumuz Barış Murat Yağcı, Survivor deneyimi ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Performansları, projeleri ve gündeme getirdiği gelişmeler, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, sporcu, manken, oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan bir isimdir. Survivor 2020'ye katılmış, ancak şampiyon olmamıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 doğumlu olup 2026 itibarıyla 35 yaşındadır.

BARIŞ MURAT YAĞCI NERELİ?

Barış Murat Yağcı, İzmir doğumludur.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN KARİYERİ

Barış Murat Yağcı, spor hayatına Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbolcu olarak başlamış, yaşadığı sakatlık nedeniyle basketbol kariyerini sonlandırmıştır. Ardından modellik yaparak Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir. Oyunculuğa 2014 yılında "Kocamın Ailesi" dizisiyle adım atan Yağcı, daha sonra "Kiralık Aşk" ve "Şevkat Yerimdar" gibi popüler dizilerde rol almıştır. Ayrıca şarkıcılık ve sosyal medya çalışmalarıyla da tanınmaktadır.