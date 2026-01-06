Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli?

Oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, son yıllarda yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiriyor. İzleyiciler, başarılı oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyerine nasıl adım attığını merak ediyor. Peki Barış Arduç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekran öncesi ve sonrası yaşamına dair merak edilen başlıklar ve biyografisine ilişkin detaylar haberin devamında ele alınıyor.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Arduç; yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol ve hentbol gibi pek çok spor dalıyla ilgilenmiştir. Uzun yıllar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de cankurtaranlık yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine yönelmesi ise tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışmasının ardından olmuştur. Ekol Drama'da ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.

BARIŞ ARDUÇ KAÇ YAŞINDA?

9 Ekim 1987 doğumlu olan Barış Arduç, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Terazi burcu olan oyuncu, dengeci yapısı ve disiplinli çalışma tarzıyla tanınır.

BARIŞ ARDUÇ NERELİ?

Barış Arduç İsviçre doğumludur. Aslen Arnavut kökenlidir. Baba tarafı Fatsa üzerinden Düzce'ye uzanırken, anne tarafı Artvinlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarında Sakarya, Gölcük, Bolu ve İstanbul gibi farklı şehirlerde yaşamış olması, farklı kültürlerle iç içe büyümesini sağlamıştır.

BARIŞ ARDUÇ'UN KARİYERİ

Barış Arduç, televizyon ekranlarına ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili ve Pis Yedili dizileriyle adım attı. Ardından Benim İçin Üzülme ve Bugünün Saraylısı gibi yapımlarda rol aldı. 2015 yılında Racon: Ailem İçin dizisinin ardından Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir popülerlik kazandı.

Sinema alanında da Deliha, Sadece Sen ve Mutluluk Zamanı gibi filmlerde yer aldı. Televizyonda ise Kuzgun dizisiyle dramatik rollerdeki başarısını pekiştirdi. 2021 yılında TRT'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan karakterine hayat verirken, Netflix yapımı Kulüp dizisinde Fıstık İsmet rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğu kadar disiplinli yaşam tarzı, spor geçmişi ve projelerindeki rol seçimiyle de dikkat çeken Barış Arduç, Türk televizyon ve sinema dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.