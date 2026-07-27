Barış Alper Yılmaz üniversite hangi bölüm mezunu? Barış Alper Yılmaz ne mezunu?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz, bu kez futbol kariyeriyle değil eğitim hayatındaki önemli gelişmeyle gündeme geldi. Öğrenim gördüğü İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan milli futbolcu, mezun olarak diplomasını almaya hak kazandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÜNİVERSİTE HANGİ BÖLÜM MEZUNU?

Başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, öğrenim gördüğü İstanbul Gelişim Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'ndeki eğitimini başarıyla tamamladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ NE MEZUNU?

Barış Alper Yılmaz, İstanbul Gelişim Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü mezunudur.

Başarılı futbolcu, üniversitedeki eğitim sürecini tamamlayarak diplomasını almaya hak kazandı. Mezuniyetinin duyurulmasının ardından eğitim hayatına ilişkin bilgiler de futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren milli futbolcu, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'nden mezun olarak üniversite öğrenimini başarıyla tamamladı. Mezuniyet haberi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.