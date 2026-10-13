Barcelona'nın Galatasaray maçında eksikleri kimler, Barcelona'nın kaç oyuncusu yok?

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"Barcelona'nın Galatasaray maçında eksikleri kimler ve Barcelona'nın kaç oyuncusu yok?" sorusu, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanının tavan yaptığı bu haftada en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Katalan temsilcisinde kadro dışı kalan isimler netleşirken, teknik heyetin kadro planlaması da şekillendi. Dev karşılaşmada forma giyemeyecek 4 kritik isim ve Barcelona'nın İstanbul kafilesine dair tüm detaylar…

BARCELONA'NIN GALATASARAY MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Katalan temsilcisi, zorlu Galatasaray maçı için 22 kişilik kafilesini duyurdu. Kadroda üç kaleci, yedi savunmacı, yedi orta saha ve beş hücum oyuncusu bulunuyor.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci : Joan Garcia, Szczesny, Livakovic

Savunma : Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric

Orta Saha: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal

Hücum : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim

BARCELONA'DA KRİTİK EKSİKLER:



KİMLER YOK?

İspanyol ekibinde sakatlıkları ve kadro tercihleri nedeniyle 4 önemli isim İstanbul kafilesine dahil edilmedi.

• Raphinha: Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

• Roony Bardghji: Sakatlığı sebebiyle İstanbul'a getirilmedi.ğ

• Andreas Christensen: Sakatlığı devam ettiği için kafile dışı kaldı.

• Frenkie de Jong: Açıklanan 22 kişilik maç listesinde bulunmuyor.

Kadroda yer almayan isimlerin cezalı durumları bulunmazken, eksiklerin sakatlık kaynaklı olduğu bildirildi.

LAMINE YAMAL OYNAYACAK MI?

Hücum hattının en formda isimlerinden Lamine Yamal, açıklanan kafilede yer aldı. Genç yıldızın kadroya dahil edilmesi, dev maçta forma giyme ihtimalini oldukça güçlendirdi.

YILDIZLAR İSTANBUL KAFİLESİNDE

Sakatlıkları bulunan isimlerin yokluğunda Pedri, Gavi, Olmo, Fermin ve Joao Cancelo gibi isimler kafiledeki yerini aldı. Hücum hattında ise Yamal'a Gabriel Jesus, Adeyemi ve Gordon eşlik ediyor. İlk 11'lerin maç saatine doğru netleşmesi bekleniyor.