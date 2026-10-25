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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?
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LaLiga'da sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Barcelona-Real Madrid mücadelesi, futbol gündeminin odağına yerleşti. İki dev ekibin karşı karşıya geleceği El Clasico öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler merak ediliyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, dünya futbolunun en çok ilgi gören rekabetlerinden biri olan mücadele öncesinde Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda ve muhtemel 11'ler gibi sorulara yanıt arıyor. 

BARCELONA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak mücadeleye Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı hakem Juan Martínez Munuera yönetecek.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. El Clasico'yu takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı platformun resmî yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

REAL MADRID BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel kadro tahminleri şöyle:

Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermín, Adeyemi; Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Diomandé; Mbappé.

Not: Bunlar maç öncesinde paylaşılan muhtemel 11 tahminleridir. Kesin kadrolar, kulüplerin resmî açıklamalarıyla netleşecektir.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LaLiga'nın 10. hafta mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki Spotify Camp Nou'da oynanacak. Barcelona'nın ev sahipliğindeki El Clasico'da iki takım da lig yarışında önemli bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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