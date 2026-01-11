Barcelona ile Real Madrid, İspanya Süper Kupa Final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid nereden CANLI izlenir?

BARCELONA – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico, bu kez İspanya Süper Kupa finalinde sahne alıyor. Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle yakından takip ediliyor. Mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

BARCELONA – REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, karşılaşmayı dijital platform üzerinden yayınlayacak. Maç; uydu yayını, mobil uygulama ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platform, farklı cihazlardan erişim imkânı sunuyor.

BARCELONA – REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan İspanya Süper Kupa mücadelesi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

BARCELONA – REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Final niteliği taşıyan dev maçta heyecan, 22.00'de başlayacak.

BARCELONA – REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Süper Kupa Finali kapsamında oynanacak El Clasico, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.