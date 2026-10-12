Barcelona hangi otelde kalıyor, Barcelona İstanbul'da nerede kalacak?

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Barcelona İstanbul’da nerede kalacak sorusu, Galatasaray - Barcelona maçı öncesinde en çok sorgulanan konular arasına girdi. Dünya futbolunun en tanınmış kulüplerinden biri olan Barcelona’nın kafilesi, maç öncesindeki son hazırlıklarını İstanbul’da tamamlayacak. Peki, Barcelona hangi otelde konaklayacak, takım İstanbul’a ne zaman geliyor ve son antrenmanını nerede yapacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BARCELONA HANGİ OTELDE KALIYOR? BARCELONA İSTANBUL'DA NEREDE KALACAK?

Barcelona hangi otelde kalıyor, İstanbul'da nerede kalacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, dev maç öncesinde İstanbul'a geliyor. Katalan ekibinin şehre gelişiyle birlikte futbolseverler, yıldız oyuncuların konaklayacağı oteli ve takımın maç öncesi programını merak etmeye başladı. İşte Barcelona'nın İstanbul'daki konaklamasıyla ilgili bilinenler...

BARCELONA HANGİ OTELDE KALIYOR?

Barcelona'nın İstanbul'da hangi otelde konaklayacağı henüz açıklanmadı. Kulüp cephesinden ya da organizasyon yetkililerinden kafilenin kalacağı otele ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Takımın konaklama yerinin, kafilenin İstanbul'a gelişiyle birlikte netlik kazanması bekleniyor.

OTEL BİLGİSİ NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Avrupa'nın büyük kulüpleri, deplasman maçlarında konaklayacakları oteli çoğu zaman güvenlik gerekçesiyle son ana kadar kamuoyuyla paylaşmıyor. Özellikle yoğun taraftar ilgisinin beklendiği karşılaşmalarda, oyuncuların dinlenme düzeninin bozulmaması ve güvenlik önlemlerinin sağlıklı şekilde alınabilmesi için bu tür bilgiler gizli tutulabiliyor.

BARCELONA'NIN İSTANBUL PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman takımları, genellikle maçtan bir gün önce karşılaşmanın oynanacağı şehre ulaşıyor. Konuk takımın teknik direktörü ve bir oyuncusu, UEFA'nın maç öncesi düzenlemeleri kapsamında basın toplantısına katılıyor. Takımların maç öncesi son antrenmanlarını da çoğunlukla karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapması bekleniyor.

BARCELONA'DA RAPHİNHA YOK

Barcelona, Galatasaray karşısında Brezilyalı yıldızı Raphinha'dan yoksun olacak. Teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun sakat olmadığını ancak geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle risk almak istemediklerini açıkladı. Raphinha'nın İstanbul kafilesinde yer almaması bekleniyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona karşılaşması, yarın 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.