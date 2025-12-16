Barcelona maçı hangi kanalda? Guadalajara Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Guadalajara Barcelona İspanya Kral Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Guadalajara Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Guadalajara Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Guadalajara Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde...

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guadalajara Barcelona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmamaktadır.

BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Guadalajara Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak.