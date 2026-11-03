Barcelona Aston maçı Villa hangi kanalda, Barcelona Aston Villa nereden CANLI izlenir?

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Barcelona, iç saha avantajını kullanarak Aston Villa karşısında 3 puan hedefliyor. Aston Villa ise zorlu Barcelona deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Barcelona Aston Villa maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BARCELONA ASTON VILLA HANGİ KANALDA?

Barcelona Aston Villa maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1'in yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BARCELONA ASTON VILLA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Barcelona Aston Villa maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

BARCELONA ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Aston Villa maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

BARCELONA ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Aston Villa maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

BARCELONA ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, Barcelona'daki Camp Nou'da oynanacak. Ev sahibi Barcelona, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.