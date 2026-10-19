Barbara Palvin kaç yaşında, kimdir? Budapeşte sokağında keşfedilen Victoria's Secret meleği, doğumdan 6 hafta sonra podyumda

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Victoria's Secret'ın ABD saatiyle 18 Ekim akşamı Los Angeles'ta yaptığı defilede podyuma çıkan modellerden biri Barbara Palvin'di. Macar model, ilk çocuğunu 7 Eylül'de dünyaya getirmişti; yani podyuma doğumdan yaklaşık altı hafta sonra çıktı. Eşi, oyuncu Dylan Sprouse, defileyi seyirciler arasından izledi.

BARBARA PALVIN KİMDİR?

Barbara Palvin, Macaristan doğumlu bir manken. Adını en çok Victoria's Secret ile duyurdu: 2019'da markanın "melek" kadrosuna alındı ve bu unvanı alan ilk Macar oldu. L'Oréal Paris'in marka elçiliğini yaptı, Sports Illustrated'ın mayo sayısında da çekimleri var. Evlendikten sonra resmi soyadı Sprouse oldu, ama mesleğinde Palvin adını kullanıyor.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

8 Ekim 1993'te Budapeşte'de doğdu. 33 yaşında. Boyu 1,75 metre.

BUDAPEŞTE SOKAĞINDAN PRADA PODYUMUNA

Palvin'in mankenliği bir tesadüfle başladı. On üç yaşındayken annesiyle Budapeşte'de yürürken bir model ajansının yetenek avcısı onu durdurdu. İlk dergi çekimini 2006'da Spur dergisi için yaptı, ardından bir süre Asya'da çalıştı. Büyük podyumlara çıkışı Şubat 2010'da oldu: Milano Moda Haftası'nda Prada için yürüdü.

Şubat 2012'de L'Oréal Paris onu marka elçisi yaptı. Aynı yıl Victoria's Secret defilesinde ilk kez yürüdü. 2016'da Sports Illustrated'ın mayo sayısına "çaylak" kadrosuyla girdi. 2018'de Victoria's Secret podyumuna döndü, bir yıl sonra da kanatlarını aldı. Armani Exchange, H&M ve Pull&Bear kampanyalarında da yer aldı.

HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Oyunculuk tarafı küçük ama var. 2014 yapımı Hercules'te Antimache rolünü oynadı. Sonra 2021'de Tyger Tyger filminde ve 2022'de Serpentine adlı kısa filmde göründü.

DYLAN SPROUSE İLE EVLİLİĞİ VE KIZI

Palvin ile Dylan Sprouse, Eylül 2022'de nişanlandı. 15 Temmuz 2023'te Macaristan'ın Albertirsa kasabasında, Palvin'in anne ve babasının da evlendiği kilisede dünyaevine girdiler.

Çift, ilk çocuklarını beklediklerini Mayıs 2026'da Cannes Film Festivali'nde duyurdu. Bebek, ABD'de İşçi Bayramı olarak kutlanan Labor Day'de, 7 Eylül'de doğdu. Palvin Instagram paylaşımına "We took Labor Day literally this year" notunu düştü; İngilizcede "labor" sözcüğü doğum sancısı anlamına da geliyor. PA ajansının aktardığına göre Palvin'in paylaştığı bir hikâyede Sprouse bebeği kucağında tutuyordu ve altında "Daddy's girl already" (şimdiden babasının kızı) notu vardı.