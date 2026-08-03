Barbara Palvin cumhurbaşkanı mı olacak? Barbara Palvin Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı mı olacak?

Macaristan'da cumhurbaşkanlığı makamında yaşanan değişim süreci, ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Eski Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevinden ayrılmasının ardından Başbakan Peter Magyar'ın yaptığı "Yeni cumhurbaşkanını birlikte seçelim" çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sürecin başlamasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda isim cumhurbaşkanlığı için önerilirken, dünyaca ünlü model Barbara Palvin de aday olarak gösterilen isimler arasında yer aldı. Peki, Barbara Palvin cumhurbaşkanı mı olacak? İşte resmi süreç ve kamuoyunda konuşulan gelişmeler...

BARBARA PALVIN CUMHURBAŞKANI MI OLACAK?

Macaristan'da Başbakan Peter Magyar'ın yaptığı "Yeni cumhurbaşkanını birlikte seçelim" açıklamasının ardından ülkede sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda isim cumhurbaşkanlığı için önerildi. Bu isimler arasında uluslararası alanda tanınan model Barbara Palvin de bulunuyor.

Barbara Palvin'in adının gündeme gelmesi, kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Barbara Palvin'in resmen ilan edilmiş bir cumhurbaşkanı adayı olduğu yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. İsmi, halk tarafından önerilen adaylar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı süreci ise Macaristan Anayasası çerçevesinde yürütülüyor. Kamuoyunda birçok farklı isim konuşulsa da resmi seçim süreci anayasal kurallar doğrultusunda ilerliyor.

BARBARA PALVIN MACARİSTAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI MI OLACAK?

Şu an itibarıyla Barbara Palvin'in Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı olacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevinden ayrılması sonrasında gözler yeni devlet başkanının belirlenmesine çevrildi. Başbakan Peter Magyar'ın açıklaması sonrasında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları farklı isimleri gündeme taşırken, Barbara Palvin de bu isimlerden biri olarak öne çıktı.

Bununla birlikte yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi, sosyal medyada veya kamuoyunda öne çıkan isimlerle değil, anayasal prosedür kapsamında gerçekleştirilecek resmi seçim süreciyle tamamlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ İSİMLER GÜNDEME GELDİ?

Toplumun farklı kesimlerinden gelen öneriler doğrultusunda kamuoyunda birçok tanınmış isim konuşulmaya başlandı.

Önerilen isimler arasında;

Barbara Palvin

Nobel ödüllü biyokimyacı Katalin Kariko

Rubik Küpü'nün mucidi Erno Rubik

"Hide the Pain Harold" (Acıyı Gizle Harold) internet fenomeni olarak tanınan emekli elektrik mühendisi Andras Arato yer aldı.

Özellikle Andras Arato'nun adının listeye girmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken seçim tartışmalarına farklı bir boyut kazandırdı.

RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kamuoyunda çok sayıda ismin konuşulmasına rağmen cumhurbaşkanının belirlenmesi resmi anayasal süreç kapsamında gerçekleştirilecek.

Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki Tisza Partisi milletvekillerinin kullanacağı oylarla belirlenecek ve resmi olarak göreve gelecek.

Bu nedenle kamuoyunda önerilen isimler ile resmi seçim süreci birbirinden farklı aşamalar olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Peter Magyar'ın yaptığı çağrı sonrasında toplumun farklı kesimlerinden gelen öneriler gündemde yer almaya devam ederken, yeni cumhurbaşkanının kim olacağına ilişkin nihai karar anayasal prosedür tamamlandıktan sonra kesinleşecek.