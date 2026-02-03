Baran Mengüç kimdir? Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç kaç yaşında, nereli?

Müzik ve dansı bir araya getiren sahne performanslarıyla öne çıkan Baran Mengüç, hem genç yaşı hem de kendine özgü tarzıyla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün oğlu olarak tanınan Baran Mengüç'ün kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve müzik yolculuğuna nasıl adım attığı merak ediliyor. Baran Mengüç kimdir? Genç sanatçının hayatı ve kariyerine dair öne çıkan başlıklar haberin devamında…

BARAN MENGÜÇ KİMDİR?

Baran Mengüç, R&B/Pop tarzında müzik yapan, aynı zamanda Hip-Hop dansçısı ve söz yazarı olan genç bir sanatçıdır. Küçük yaşta dansla tanışan Mengüç, müzik kariyerinde Türk kültürü ile Roman kökenlerini bir araya getirerek kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. Bu tarzını "Ottoman Pop" olarak tanımlayan sanatçı, sahne performansları ve klipleriyle dikkat çekmektedir. Ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün oğludur.

BARAN MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

2003 doğumlu olan Baran Mengüç, 21 yaşındadır.

BARAN MENGÜÇ NERELİ?

Baran Mengüç, 2003 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir.

BARAN MENGÜÇ'ÜN KARİYERİ

Baran Mengüç, 5 yaşında dansla tanışarak sanat yolculuğuna başladı. Michael Jackson'dan ilham alarak hem dans hem de müzik alanında kendini geliştirdi. Genç yaşta katıldığı dans yarışmaları ve çeşitli markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde tanınırlık kazandı.

Müzik kariyerinde R&B, Pop ve Hip-Hop öğelerini, Türk ve Roman kültürüyle harmanlayan Mengüç; Ara Sıcak, Hesap Kitap, Dayanamam, Denge Yok ve Divane gibi şarkılarla adından söz ettirdi. Genç yaşına rağmen özgün tarzı ve enerjik sahne duruşuyla Türkiye'nin dikkat çeken yeni nesil sanatçıları arasında yer alıyor.