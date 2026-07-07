Balogun oynayacak mı, ABD Belçika maçında Balogun'nun cezası ertelendi mi, karar iptal edildi mi?

ABD ile Belçika arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçı öncesinde gözler Folarin Balogun'a çevrildi. Taraftarlar, "Balogun oynayacak mı?", "Cezası ertelendi mi, karar iptal edildi mi?" sorularının yanıtını araştırırken, yıldız futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

BALOGUN OYNAYACAK MI? ABD-BELÇİKA MAÇINDA BALOGUN'UN CEZASI ERTELENDİ Mİ?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu öncesinde ABD Milli Takımı'nın yıldız forveti Folarin Balogun hakkında alınan karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son 32 Turu'nda kırmızı kart gören Balogun'un cezasının ertelenmesiyle birlikte yıldız oyuncunun Belçika karşısında forma giyebileceği açıklandı. Karar, özellikle Belçika cephesinde tartışmalara neden oldu.

BALOGUN ABD-BELÇİKA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Evet. FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Folarin Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı Son 16 Turu karşılaşmasında forma giyebilecek.

Kırmızı kart nedeniyle maçtan men edilmesi beklenen yıldız futbolcunun cezası ertelendiği için Balogun, teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

BALOGUN'UN CEZASI ERTELENDİ Mİ?

FIFA Disiplin Kurulu, Balogun'un maçtan men cezasının uygulanmasını 1 yıl süreyle erteledi.

Kurulun açıklamasında, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında verilen karar doğrultusunda, futbolcunun bir yıl içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta yeni bir disiplin ihlali yapmaması halinde cezanın uygulanmayacağı belirtildi. Ancak aynı süre içerisinde benzer bir ihlal yaşanması durumunda erteleme iptal edilerek ceza yürürlüğe girecek.

BALOGUN KIRMIZI KARTI HANGİ MAÇTA GÖRDÜ?

25 yaşındaki golcü oyuncu, ABD'nin Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında rakibi Tarik Muharemovic'e yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Kararın ardından Balogun'un Son 16 Turu'nda forma giyip giyemeyeceği merak edilirken, FIFA'nın son açıklaması belirsizliği ortadan kaldırdı.

BELÇİKA CEPHESİNDEN FIFA KARARINA TEPKİ

Balogun'un cezasının ertelenmesi Belçika cephesinde tepkiyle karşılandı.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın kararını sert sözlerle eleştirerek, yaşananları "1 Nisan şakası" olarak değerlendirdi. Garcia, alınan kararın futbolun etik değerleri açısından tartışmalı olduğunu savunurken, federasyonun da konuya ilişkin açıklamasının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ABD-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ GÖZLER BALOGUN'DA

ABD ile Belçika arasında oynanacak Son 16 Turu mücadelesi öncesinde Balogun'un sahada olup olmayacağı en çok konuşulan konular arasındaydı. FIFA'nın aldığı erteleme kararıyla birlikte yıldız golcünün kadroda yer almasının önü açılırken, kritik karşılaşmada göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.