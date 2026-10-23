Ballon d'or ne zaman verilecek? 2026 Ballon d'or adayları kimler, Arda Güler aday mı?

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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or için heyecan artıyor. France Football tarafından UEFA iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 2026 yılının aday listesi açıklanırken gözler ödül törenine çevrildi. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler? Arda Güler aday listesinde yer alıyor mu, ilk 10 sıralaması açıklandı mı? Detaylar...

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Organizasyona London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleştirilecek tören, Londra yerel saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İlk kez 1956 yılında verilen Ballon d'Or, 2026 yılında 70. kez sahiplerini bulacak. Organizasyonun sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

France Football ve UEFA, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinin 30 kişilik resmî aday listesini 8 Eylül'de açıkladı. Listede Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldız futbolcuların yanı sıra savunma ve orta saha oyuncuları da bulunuyor.

2026 BALLON D'OR 30 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham – Real Madrid

Pau Cubarsí – Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain

Luis Díaz – Bayern Münih

Bruno Fernandes – Manchester United

Gabriel Magalhães – Arsenal

Erling Haaland – Manchester City

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Harry Kane – Bayern Münih

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Lamine Yamal – Barcelona

Sadio Mané – Al-Nassr

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Lautaro Martínez – Inter

Kylian Mbappé – Real Madrid

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Inter Miami

João Neves – Paris Saint-Germain

Michael Olise – Bayern Münih

Willian Pacho – Paris Saint-Germain

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Declan Rice – Arsenal

Rodri – Manchester City / Barcelona

Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain

William Saliba – Arsenal

Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain

Vinícius Júnior – Real Madrid

Vitinha – Paris Saint-Germain

Aday listesindeki isimlerin sıralanışı, futbolcuların oy sıralamasını veya ödülü kazanma ihtimalini göstermiyor.

2026 BALLON D'OR İLK 10 SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim 2026 itibarıyla 2026 Ballon d'Or ödülünün resmî ilk 10 sıralaması henüz açıklanmadı. France Football tarafından duyurulması beklenen sıralama, 26 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde netleşecek.

Organizasyon takvimine göre 30 ile 11. sıralar arasındaki futbolcuların gala öncesinde açıklanması, ilk 10'da yer alan isimlerin ise törende duyurulması planlanıyor. Bu nedenle ödülün kazananı ve ilk 10 sıralaması henüz kesinleşmiş değil.

ARDA GÜLER BALLON D'OR ADAYI MI?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinde açıklanan 30 kişilik resmî aday listesinde yer almıyor. Dolayısıyla Arda Güler, bu yılın açıklanan adayları arasında bulunmuyor.

BALLON D'OR 2025 ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Ballon d'Or erkek futbolcu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé kazandı. Fransız futbolcu, bu başarıyla kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü aldı.

Kadın futbolcu kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí ödüle layık görüldü.

2026 erkek futbolcu kategorisinin aday listesinde daha önce Ballon d'Or kazanan üç isim bulunuyor: Lionel Messi, sekiz kez kazandığı ödülle öne çıkarken Rodri 2024 yılının, Ousmane Dembélé ise 2025 yılının kazananı olarak listede yer alıyor.