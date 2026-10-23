Ballon d'or ne zaman verilecek? 2026 Ballon d'or adayları kimler, Arda Güler aday mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or için geri sayım başladı. 2026 yılı aday listesinin açıklanmasıyla birlikte ödül töreninin tarihi, aday futbolcular ve merak edilen sıralama gündeme geldi. Peki, Ballon d'or ne zaman verilecek? 2026 Ballon d'or adayları kimler, Arda Güler aday mı? İlk 10 sıralaması açıklandı mı? Altın Top ödülünü kim kazanacak? Detaylar haberimizde.
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or için heyecan artıyor. France Football tarafından UEFA iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 2026 yılının aday listesi açıklanırken gözler ödül törenine çevrildi. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler? Arda Güler aday listesinde yer alıyor mu, ilk 10 sıralaması açıklandı mı? Detaylar...
BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?
2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Organizasyona London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.
France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleştirilecek tören, Londra yerel saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İlk kez 1956 yılında verilen Ballon d'Or, 2026 yılında 70. kez sahiplerini bulacak. Organizasyonun sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
France Football ve UEFA, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinin 30 kişilik resmî aday listesini 8 Eylül'de açıkladı. Listede Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldız futbolcuların yanı sıra savunma ve orta saha oyuncuları da bulunuyor.
2026 BALLON D'OR 30 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham – Real Madrid
Pau Cubarsí – Barcelona
Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid
Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
Luis Díaz – Bayern Münih
Bruno Fernandes – Manchester United
Gabriel Magalhães – Arsenal
Erling Haaland – Manchester City
Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
Harry Kane – Bayern Münih
Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
Lamine Yamal – Barcelona
Sadio Mané – Al-Nassr
Marquinhos – Paris Saint-Germain
Lautaro Martínez – Inter
Kylian Mbappé – Real Madrid
Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
Lionel Messi – Inter Miami
João Neves – Paris Saint-Germain
Michael Olise – Bayern Münih
Willian Pacho – Paris Saint-Germain
Julián Quiñones – Al-Qadsiah
Declan Rice – Arsenal
Rodri – Manchester City / Barcelona
Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
William Saliba – Arsenal
Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain
Vinícius Júnior – Real Madrid
Vitinha – Paris Saint-Germain
Aday listesindeki isimlerin sıralanışı, futbolcuların oy sıralamasını veya ödülü kazanma ihtimalini göstermiyor.
2026 BALLON D'OR İLK 10 SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
21 Ekim 2026 itibarıyla 2026 Ballon d'Or ödülünün resmî ilk 10 sıralaması henüz açıklanmadı. France Football tarafından duyurulması beklenen sıralama, 26 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde netleşecek.
Organizasyon takvimine göre 30 ile 11. sıralar arasındaki futbolcuların gala öncesinde açıklanması, ilk 10'da yer alan isimlerin ise törende duyurulması planlanıyor. Bu nedenle ödülün kazananı ve ilk 10 sıralaması henüz kesinleşmiş değil.
ARDA GÜLER BALLON D'OR ADAYI MI?
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinde açıklanan 30 kişilik resmî aday listesinde yer almıyor. Dolayısıyla Arda Güler, bu yılın açıklanan adayları arasında bulunmuyor.
BALLON D'OR 2025 ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
2025 Ballon d'Or erkek futbolcu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé kazandı. Fransız futbolcu, bu başarıyla kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü aldı.
Kadın futbolcu kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí ödüle layık görüldü.
2026 erkek futbolcu kategorisinin aday listesinde daha önce Ballon d'Or kazanan üç isim bulunuyor: Lionel Messi, sekiz kez kazandığı ödülle öne çıkarken Rodri 2024 yılının, Ousmane Dembélé ise 2025 yılının kazananı olarak listede yer alıyor.