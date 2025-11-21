Balıklı Rum Hastanesi sahte reçete olayı, Türkiye sağlık sisteminde son yılların en büyük skandallarından biri olarak gündeme geldi. 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirilen bu yolsuzlukta, hastalar sahte muayene kayıtları üzerinden kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili usulsüz işlemler yapıldı. Peki, Balıklı Rum Hastanesi sahte reçete olayı nedir? Balıklı Rum Hastanesi doktorları kim?

BALIKLI RUM HASTANESİ SAHTE REÇETE OLAYI NEDİR?

Balıklı Rum Hastanesi'nde, 2017-2021 yılları arasında sahte reçete düzenlenmesine dayanan büyük çaplı bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir profesör doktorun öncülüğünde, hastalar Medula sistemine kaydedilmeden muayene edilmiş gibi gösterildi. Bu şekilde, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere binlerce reçete sahte biçimde düzenlendi ve SGK'ya fatura edildi.

Savcılık, bu usulsüz uygulamalar neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaklaşık 112 milyon TL zarar uğratıldığını tespit etti.

Ayrıca soruşturmaya göre, reçetelerle temin edilen bazı ilaçların bir kısmı yurt dışına yasa dışı yollarla götürülmeye çalışıldı; uyuşturucu etkili kimyasal üretimi için yabancı uyruklu şahıslara satış da yapılmış olabilir.

Şüpheliler hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik", "Kurumların Zararına Dolandırıcılık" ve "Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

BALIKLI RUM HASTANESİ NEREDE?

Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Balıklı Mahallesi (Yedikule bölgesi) sınırlarında yer alır.

Adres bilgileri:

Belgrade Gate Road No: 2, Zeytinburnu, İstanbul.

Telefon: 0212 547 1600.

Balıklı Mahallesi, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve tarihi semtlerden biri olan Yedikule bölgesinde bulunur.

BALIKLI RUM HASTANESİ DOKTORLARI KİM?

Soruşturmanın odağında Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir profesör, adı Prof. Dr. A.E. olarak geçiyor.

Şu ana kadar yalnızca bu profesöre özgü açık isim bilgisi kamuoyuna yansımış; diğer klinik doktorlar veya uzmanlar hakkında resmi bir liste henüz yayımlanmadı. Soruşturma devam ettikçe daha fazla ismin ortaya çıkması muhtemeldir.