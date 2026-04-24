Balıkesirspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda, Balıkesirspor Eskişehirspor nereden CANLI izlenir?

Anadolu derbisi tadındaki Play-Off randevusunda nefesler tutuldu ve sporseverler "Balıkesir spor - Eskişehir spor nereden canlı izlenir, şifresiz yayın var mı?" araştırmalarına hız verdi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma, sadece iki şehirde değil tüm Türkiye'deki futbol tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor. Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelenin frekans bilgileri, maç saati ve her iki takımın son durumuna dair en sıcak gelişmeleri sizler için derledik. İşte 24 Nisan akşamı sahada yaşanacak büyük rekabetin tüm detayları...

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig Play-Off heyecanında nefesler tutuldu! Türk futbolunun iki köklü çınarı, Balıkesir spor ve Eskişehir spor, bir üst lige çıkma yolundaki en kritik maçlardan birinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu dev randevu, 24 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00’de çalacak.

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu derbisi niteliğindeki bu önemli müsabakayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş belli oldu. Balıkesir spor ile Eskişehir spor arasındaki zorlu Play-Off mücadelesi, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz ve naklen izleyiciyle buluşacak olması, iki takım taraftarlarının yanı sıra tüm futbol tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor.

TİVİBU SPOR CANLI İZLEME VE FREKANS BİLGİLERİ

Play-Off heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• Tivibu: 77. kanal üzerinden şifresiz yayın.

• Fil Box: 77. kanal üzerinden erişim imkanı.

• İnternet: Tivibu Spor’un dijital platformları ve internet sitesi üzerinden canlı skor ve maç takibi yapılabilir.

• Uydu: Türksat uydusu üzerinden yapılacak yayınla tüm Türkiye’den şifresiz olarak izlenebilecek.

BALIKESİR ATATÜRK STADYUMU'NDA KRİTİK RANDEVU

Zorlu mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda tribünlerin hınca hınç dolması bekleniyor. Ev sahibi Balıkesir spor, taraftar avantajını kullanarak Eskişehir spor karşısında galibiyet ararken; konuk ekip Eskişehir spor ise deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek tur kapısını aralamayı hedefliyor.

TFF 3. LİG PLAY-OFF YOLUNDA KADER ANI

Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olan bu karşılaşma, 2. Lig hayallerini sürdürmek adına büyük önem taşıyor. Kazananın büyük avantaj elde edeceği bu 90 dakikada yaşanacak tüm gelişmeler, canlı yayınla saat 20:00’den itibaren spor gündeminin merkezinde yer alacak. Takımların son durumları ve muhtemel 11'ler maç saatine doğru netleşmeye devam ediyor.