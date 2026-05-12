Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Mayıs Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir’de 12 Mayıs sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Kentin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sonrası “Deprem oldu mu?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasına girerken, sosyal medyada da hareketlilik hızla yayıldı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, konuya ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Güncellenen “Son Depremler” listesi vatandaşlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Mayıs 2026 tarihine ait deprem kayıtlarını düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Listelerde depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylı bilgiler yer alırken, 7/24 esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

12 MAYIS 2026 BALIKESİR’DE HİSSEDİLEN SARSINTI

Balıkesir’de 12 Mayıs 2026 sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin ardından “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılacak güncel bilgilere çevrilmiş durumda.