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Balıkesir elektrik kesintisi listesi, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? UEDAŞ'ın duyurduğu planlı kesintiler, kesinti saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

UEDAŞ, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir'in merkez ilçelerinden Karesi'de planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti, bina bakım çalışması nedeniyle uygulanacak. UEDAŞ, 27-30 Kasım tarihleri arasında Balıkesir'in farklı ilçelerinde de planlı kesintiler yapılacağını duyurmuştu.

KARESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karesi'de 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Kamçıllı, Yeroluk, Yeniköy, Tatlıpınar, Ziyaretli, Düzoba, Taşkesiği, Yaylabayır, Karabeyler, Boğazköy, Çanacık, Kurtdere, Armutalan, Kırmızılar, Davutlar, Ortaca, Şamlı, Toybelen, Yaylacık, Kavaklı, Çaypınar, Karakol, İbirler, Yağcılar, Köteyli, Alacabayır, Yeniiskender, Hisaralan, Yeşilova, Halkapınar, Fethiye ve Üçpınar.

Kesinti, bu mahallelerin tamamını değil, belirli sokak ve adresleri kapsıyor. Kesintiden etkilenecek sokakların listesi, UEDAŞ'ın kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.

BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

UEDAŞ'ın duyurusuna göre Karesi'deki kesintinin saat 16.00'da sona ermesi planlanıyor. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi halinde elektrikler duyurulan saatten önce de gelebiliyor.

Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle Balıkesir'in diğer ilçelerinde de gün içinde plansız kesintiler yaşanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların UEDAŞ'ın güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Balıkesir'deki planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri, UEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki planlı kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Vatandaşlar il, ilçe, mahalle ve sokak seçerek bölgelerindeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini görüntüleyebiliyor. Kesinti bilgilerine e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI KAÇ?

Elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri için 186 numaralı elektrik arıza hattı aranabiliyor. Arıza hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde cep telefonu, şarjlı fener ve taşınabilir şarj cihazlarını şarj etmesi öneriliyor. Elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, elektrik geldiğinde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazların zarar görmesini önlüyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının kesinti süresince mümkün olduğunca açılmaması da gıdaların bozulmasının önüne geçiyor.