Balıkesir'de F-16 düştü SON DAKİKA! F-16 askeri uçağı neden düştü? Balıkesir'de uçak neden düştü?

Balıkesir semalarında gece yarısı yaşanan askeri uçak kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı bir F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit oldu. Peki, F-16 askeri uçağı neden düştü? Balıkesir'de uçak neden düştü? Detaylar...

BALIKESİR'DE F-16 DÜŞTÜ SON DAKİKA!

Gece 00.56 itibarıyla F-16 savaş uçağı ile telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesildi. Bu kritik gelişmenin ardından derhâl arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

MSB'nin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir."

Arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına kısa sürede ulaşıldı. Şehit pilotun naaşı, kimlik tespiti ve adli işlemler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından hem askeri hem de sivil makamlar bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

F-16 ASKERİ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Kazanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. MSB, kazaya ilişkin teknik incelemenin kaza kırım ekibi tarafından yürütüldüğünü duyurdu. Bu tür askeri uçak kazalarında;

Uçağın teknik verileri,

Uçuş kayıtları,

Motor ve sistem bileşenleri,

Pilotaj ve çevresel faktörler

çok yönlü olarak analiz ediliyor. Ancak mevcut aşamada kazanın sebebine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. İnceleme tamamlanmadan teknik arıza, insan hatası ya da başka bir faktörle ilgili kesin bir değerlendirme yapılmayacağı bildirildi.

BALIKESİR'DE UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Kazanın meydana geldiği yer, Karesi ilçesi Naipli köyü yakınları olarak açıklandı. Olayın ardından bölgeye savcılık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay yerine:

1 Başsavcı

1 Başsavcı Vekili

2 Cumhuriyet Savcısı

intikal etti.

Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili adli sürecin resmen başlatıldığını açıkladı. Gürlek yaptığı açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı çok yönlü şekilde yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışıldığını duyurdu.

SAHADA SON DURUM: OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI, VALİ BÖLGEDE

Kazanın ardından İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Enkaz alanında askeri ve sivil ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İsmail Ustaoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, uçağın kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını belirtti.

Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."