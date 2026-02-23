Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

23 Şubat sabahında Balıkesir'de bazı noktalarda hissedildiği belirtilen kısa süreli hareketlilik, kentte tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını ve son deprem verilerini yakından takip ediyor. Ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli'nin teknik altyapısıyla kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar ve uzmanlar için güvenilir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 23 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

23 ŞUBAT 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Günün erken saatlerinde yaşandığı ifade edilen hareketlilik, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, yaşanan olayın merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.