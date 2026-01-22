Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen hafif yer hareketi, kısa süreli paniğe neden oldu. Farklı bölgelerden gelen 'Sarsıntıyı hissettik' paylaşımları, vatandaşların 'Deprem mi oldu?' sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada artan yorumların ardından, halk AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerini yakından takip etmeye başladı. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 22 Ocak 2026 Perşembe tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

22 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

22 Ocak Perşembe sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, kentte kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüyle ilgili net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınmasını bir kez daha vurguladı.