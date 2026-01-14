Balıkesir'de deprem mi oldu? 14 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabahın ilk saatlerinde hissedildiği bildirilen sarsıntı, kentte kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılırken, vatandaşlar yaşanan hareketliliğin gerçekten deprem olup olmadığını anlamak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerini yakından takip etmeye başladı. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Ocak Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel başvuru noktaları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 14 Ocak Çarşamba tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

14 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği bildirilen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda paylaşılan mesajlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan hareketliliği hissettiğini belirten vatandaşlar, sarsıntının kaynağı ve şiddeti hakkında net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.