Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Mart Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

12 Mart sabahı Balıkesir'de meydana gelen kısa süreli sallantı, kent sakinlerinde tedirginlik yarattı. Bazı kişiler hafif sallantı hissettiklerini ifade ederken, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşların ilgisi, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi açıklamalara yöneldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 12 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz ve anlık olarak izlemeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listesi hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad'ın 12 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

12 MART 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Mart sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde kısa süreli sallantılar hissedildi. Kentte kısa süreli tedirginliğe yol açan bu hareketlilik, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgileri öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını inceledi. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.