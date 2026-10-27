Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı kimdir?

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki belediye yönetimi, yerel seçim sonuçları ve Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun görevde olması nedeniyle merak ediliyor. Bakırköy Belediyesi'nin hangi partiye bağlı olduğu ve mevcut belediye başkanının kim olduğu araştırılıyor. Resmî belediye kayıtlarına göre Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Bakırköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı seçildi. Marmara Belediyeler Birliği'nin güncel kayıtlarında da Bakırköy Belediyesi'nin siyasi partisi CHP olarak yer alıyor.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'dur. Ovalıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başladı. Bakırköy Belediyesi'nin resmî özgeçmişinde de Ovalıoğlu belediye başkanı olarak gösteriliyor.

AYŞEGÜL OVALIOĞLU KİMDİR?

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'nden mezun olan Ovalıoğlu, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde ihtisas yaptı. 2020 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi doçenti oldu.

Ovalıoğlu, Harvard, Zürih ve Florida üniversitelerinde akademik çalışmalar ve klinik araştırmalar gerçekleştirdi. Bakırköy Belediyesi'nin resmî biyografisinde evli ve iki çocuk annesi olduğu, ileri düzeyde İngilizce bildiği belirtiliyor.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI AYŞEGÜL OVALIOĞLU HANGİ PARTİDEN?

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP'nin Bakırköy Belediye Başkanıdır. CHP İstanbul Bakırköy İlçe Başkanlığı'nın özgeçmiş sayfasında da Ovalıoğlu, ilçe belediye başkanı olarak yer alıyor.

BAKIRKÖY 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bakırköy'de CHP adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu %67,72 oy aldı. AK Parti adayı Ali Talip Özdemir ise %22,06 oy oranında kaldı.

BAKIRKÖY'DE 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE OY ORANLARI

CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: %67,72

AK Parti - Ali Talip Özdemir: %22,06

Zafer Partisi - Türker Tolga Topaloğlu: %3,17

İYİ Parti - Ataner Orkunoğlu: %1,41

Bu sonuçların ardından Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkanı olarak görevine başladı.