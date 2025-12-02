Haberler

Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?
Güncelleme:
Tıp fakültesini bitirdikten sonra tüm yaşamını eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) öyküsünü anlatan yapım, karakterin ansızın karşılaştığı bir hastalık nedeniyle altüst olan düzenine odaklanıyor. Show TV ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan dizi, Bahar'ın hayatındaki bu beklenmedik kırılmayı işlerken, izleyicilerde "Final geldi mi, yayın hayatı sona mı erdi?" sorularını da gündemde tutuyor.

Ailesi için mesleğini ikinci plana atan Bahar'ın yaşam hikâyesini merkeze alan dizi, onun ani bir sağlık sorunuyla değişen kader yolculuğunu ekrana taşıyor. Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar'ın bu zorlu süreçteki mücadelesi, Show TV izleyicilerinden büyük ilgi görüyor. Hal böyle olunca, yapımın geleceği ve yayın akışı da sıkça sorgulanıyor: Bahar dizisi final mi yaptı, yayınlar durdu mu? Yeni bölüm hangi gün izleyiciyle buluşacak, bu hafta bölüm var mı?

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın gününe dair yapılan değişiklik, izleyicilerle resmi olarak paylaşıldı. Yapım ekibinin duyurusunda,

"Yeni günde yeni bölüm! 7 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV ekranında görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte dizinin yayın gününün değiştiği kesinleşmiş oldu.

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Tanıtımlarda kullanılan ve mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar'ın yer aldığı dikkat çekici afiş, dizinin ana temasını güçlü şekilde yansıtıyor. Genç yaşta tıp eğitimini tamamlayan ancak hayatını ailesine adayan Bahar, karşılaştığı ağır hastalığın ardından kendi yolunu yeniden çizmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla yayımlanan fragman ise Bahar'ın büyük dönüşüm hikâyesinin başlangıcını sembolize ediyor.

Dizide ilk bakışta sıradan görünen fakat derin duygusal çatışmalar barındıran karakterler ön planda. Ölümle yüzleştiği anda Bahar ( Demet Evgar ), mükemmel sandığı ailesinin saklı yönleriyle tanışır. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) gizli dünyasını ortaya çıkaran gerçekler, tüm düzeni altüst eder. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir duruş sergileyen kilit bir isim olarak hikâyede önemli bir rol üstlenir.

Bahar'ın yeniden ayağa kalkışını anlatan yapım, zaman zaman hüzne dokunan, zaman zaman umut veren sahneleriyle izleyicilere güç ve cesaret aşılayan bir anlatım sunar.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar – Bahar Özden Yavuzoğlu

• Buğra Gülsoy – Evren Yalkın

• Mehmet Yılmaz Ak – Timur Yavuzoğlu

• Hatice Aslan – Nevra Yavuzoğlu

• Ecem Özkaya – Rengin Çevik

• Füsun Demirel – Gülçiçek Özden

• Elit Andaç Çam – Çağla

• Demirhan Demircioğlu – Uras Yavuzoğlu

• Nil Sude Albayrak – Seren

• Alisa Sezen Sever – Umay Yavuzoğlu

• Hasan Şahintürk – Reha

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Osman DEMİR
