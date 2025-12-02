Bahar günü mü değişti, kanalı mı değişti? Bahar artık hangi gün, hangi kanalda?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) yaşam öyküsünü anlatan dizi, beklenmedik bir hastalıkla yüzleşmesiyle birlikte karakterin altüst olan düzenini konu ediniyor. Bahar'ın geçirdiği büyük dönüşüm, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Bahar dizisi final yaptı mı, yayın hayatı sona erdi mi?

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Bahar DiziSİnin günü değişti.

Bahar dizisinden yapılan açıklamada

"Yeni gün, yeni bölüm! 7 Aralık Pazar 20.00'de Show TV'de görüşmek üzere! " denildi.

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afiş, dizinin ana temasını başarıyla yansıtarak izleyicilerden tam not aldı. Genç yaşta tıp eğitimi aldıktan sonra tüm hayatını ailesine adayan Bahar, aniden karşılaştığı ciddi bir hastalıkla birlikte yaşamına yeni bir yön verme kararı alır. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla sunulan tanıtım, Bahar'ın geçireceği büyük değişimin habercisi niteliğinde.

Görünürde sıradan ama iç dünyaları karmaşık karakterlere odaklanan dizide, Bahar (Demet Evgar) ölümle yüzleştiği anda, kusursuz sandığı ailesinin gizli yönleriyle tanışır. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı taraflarını öğrenmesiyle aile düzeni altüst olur. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir rakip konumuna gelir. Bahar'ın yeniden doğuş öyküsü, zaman zaman trajikomik olaylarla izleyiciye umut, cesaret ve direnç aşılar.