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Bahadır Erdem, YENİ Parti'de. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders veren profesör, partinin Parti Meclisi'nde yer alıyor; siyasette bu üçüncü partisi.

Adı KRT TV'deki bir canlı yayından sonra arandı. Siyasetçi İlay Aksoy'un "Neyiniz yeni?" sorusuna Erdem'in verdiği "Ahlakımız yeni" cevabı, tartışmanın en çok paylaşılan anı oldu.

BAHADIR ERDEM HANGİ PARTİDE?

Bahadır Erdem, YENİ Parti'nin Parti Meclisi üyesi. 14-15 Kasım 2026'da Ankara'da yapılan 1. Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulan 160 kişilik listede adı Bahattin Bahadır Erdem olarak geçiyor.

Siyasete 2017'de, İYİ Parti'nin kuruluşuyla girdi. Bu partide Adalet ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu, Genel İdare Kurulu'nda görev yaptı. 10 Kasım 2023'te partiden istifa etti. 7 Mayıs 2024'te CHP'nin TBMM'deki grup toplantısında CHP'ye katıldı; rozetini Özgür Özel taktı.

BAHADIR ERDEM KİMDİR?

Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir milletlerarası özel hukuk profesörü. Aynı üniversitede 2000'de yardımcı doçent, 2004'te doçent, 2009'da profesör oldu. Kanunlar ihtilafı, uluslararası fikri mülkiyet hukuku ve yabancılar hukuku da verdiği dersler arasında.

Kürsünün dışında avukatlık ve hakemlik de yaptı. 1999'da Erdem & Erdem Hukuk Bürosu'nu kurdu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tahkim davalarında hakem olarak görev aldı. Türkiye'den UNIDROIT Yönetim Konseyi'ne seçilen ilk resmi üye oldu; Aile Hukuku Derneği'nin de başkanlığını yaptı.

BAHADIR ERDEM İLAY AKSOY'A NE DEDİ?

Bahadır Erdem, İlay Aksoy'un "Neyiniz yeni?" sorusuna "Ahlakımız yeni" cevabını verdi. Tartışma, Aksoy'un muhalefetin 109 mitinginin somut bir sonuç vermediğini söylemesiyle başladı; Erdem de YENİ Parti'nin boşuna kurulmadığını, kurulmasının bir nedeni olduğunu savundu.

Aksoy bunun üzerine "CHP'nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?" diye sordu. Erdem "Vardı" dedi. Sözünün kesildiğinden şikâyet eden Erdem, moderatöre konuşmasına izin verilmezse stüdyodan kalkıp gideceğini söyledi.

BAHADIR ERDEM NE MEZUNU?

Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Yüksek lisansını ve doktorasını yine İstanbul Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün özel hukuk bölümünde yaptı.