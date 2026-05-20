Backrooms filmi ne zaman çıkacak?

“Backrooms filmi ne zaman çıkacak?” sorusu, korku ve bilim kurgu tutkunları tarafından son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. İnternet fenomeni haline gelen The Backrooms projesinin vizyon tarihiyle ilgili gelişmeler merak edilirken, yapımın yayın süreci ve oyuncu kadrosuna dair detaylar da gündemde yer alıyor.

BACKROOMS FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İnternetin en popüler korku fenomenlerinden biri olan The Backrooms için beklenen vizyon tarihi açıklandı. A24 imzası taşıyan yapımın 29 Mayıs 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Viral internet efsanesinden uyarlanan film, özellikle korku ve bilim kurgu severler tarafından büyük merakla bekleniyor. Kane Parsons’ın yönettiği yapımın, gerilim dolu atmosferi ve “liminal space” temasıyla yılın en çok konuşulan korku filmleri arasında yer alması bekleniyor.

BACKROOMS FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, gerçeklikten kopmuş sonsuz sarı koridorlardan oluşan gizemli “Backrooms” evreninde geçiyor. Hikâyede karakterlerin bilinmeyen bir boyutta hayatta kalma mücadelesi verdiği ve çıkış yolu aradığı anlatılıyor. Psikolojik korku ve gerilim unsurlarını bir araya getiren yapımın, internet kültüründeki creepypasta atmosferini beyaz perdeye taşımayı hedeflediği belirtiliyor.

KANE PARSONS KİMDİR?

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kane Parsons, YouTube’da yayınladığı kısa Backrooms videolarıyla dünya çapında milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Genç yaşta büyük bir hayran kitlesi oluşturan Parsons, korku atmosferiyle dikkat çeken videolarının ardından Hollywood’un radarına girmeyi başardı.

BACKROOMS NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

İlk olarak internet forumlarında ortaya çıkan Backrooms hikâyeleri, zamanla sosyal medyada büyük bir korku fenomenine dönüştü. Özellikle boş ve tekinsiz mekân hissi veren “liminal space” görüntüleri izleyiciler üzerinde büyük etki yarattı. YouTube videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla giderek büyüyen Backrooms evreni, kısa sürede modern internet korku kültürünün en bilinen yapımlarından biri haline geldi.

FİLMDEN BEKLENTİLER YÜKSEK

A24 yapımı olması nedeniyle sinema dünyasında şimdiden dikkat çeken film için beklentiler oldukça yüksek. Korku sinemasında farklı atmosferiyle öne çıkması beklenen yapımın, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise filmin fragmanlarının bile izleyicilere büyük gerilim hissi yaşattığı ifade ediliyor. 

Osman DEMİR
