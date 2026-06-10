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Babalar Günü ne zaman? 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? 21 Haziran Pazar günü Babalar Günü mü?

Babalar Günü ne zaman? 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? 21 Haziran Pazar günü Babalar Günü mü?
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Babalar Günü yaklaşırken milyonlarca kişi bu özel günün tarihini araştırmaya başladı. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nün 2026 yılında hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle "Babalar Günü ne zaman?", "21 Haziran Pazar günü Babalar Günü mü?" ve "2026 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Babalarına özel sürpriz hazırlamak isteyen vatandaşlar, 2026 Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını araştırıyor. "Babalar Günü ne zaman?", "21 Haziran Babalar Günü mü?" ve "2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?" soruları gündemdeki yerini korurken, bu anlamlı günün tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte Babalar Günü 2026 takvimine dair bilgiler...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalara duyulan sevgi ve minnettarlığı göstermek amacıyla kutlanan bu özel gün, dünyanın birçok ülkesinde farklı etkinliklerle değerlendiriliyor.

2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Haziran ayının üçüncü pazarı olarak kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürerken, birçok kişi bu anlamlı günde babalarına özel sürprizler hazırlamaya başladı.

21 HAZİRAN BABALAR GÜNÜ MÜ?

Evet, 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak olan Babalar Günü, ailelerin bir araya geldiği ve babalara teşekkür ettiği özel günlerden biri olacak.

BABALAR GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINIR?

Babalar Günü'nde alınabilecek hediyeler, babanın ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Saat, cüzdan, parfüm, kişisel bakım ürünleri, kitap, teknolojik aksesuarlar ve özel tasarım hediyeler en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca manevi değeri yüksek fotoğraf albümleri, kişiye özel kupalar veya birlikte vakit geçirmeyi sağlayacak etkinlik planları da Babalar Günü için anlamlı alternatifler arasında bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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