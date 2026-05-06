Aziz Yıldırım, Türkiye’nin iş dünyasında uzun yıllardır adı anılan en güçlü sermaye sahiplerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak bugüne kadar kişisel servetine ilişkin herhangi bir resmi rakam açıklamamıştır. Bu nedenle “ Aziz Yıldırım serveti ne kadar” sorusu, net bir yanıtı olmayan ancak finans çevrelerinde sıkça analiz edilen bir konudur. Peki, Aziz Yıldırım serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Aziz Yıldırım hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM SERVETİ NE KADAR?

Resmi beyan bulunmamakla birlikte, uzman değerlendirmelerine ve ekonomik analizlere göre Yıldırım’ın doğrudan kontrol ettiği şirketlerin toplam hacmi ve projelerinin büyüklüğü dikkate alındığında, yönettiği ekonomik büyüklüğün milyarlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu değerlendirmeler özellikle savunma sanayii ve stratejik üretim alanlarında yürütülen projelerin ihracat potansiyeline dayandırılmaktadır.

Özellikle Forbes gibi uluslararası listelerde Aziz Yıldırım adına doğrudan bir kişisel servet sıralaması yer almamaktadır. Bunun temel nedeni, servetin bireysel değil, şirket yapıları üzerinden dağılmış olması ve kapalı şirket modelinin tercih edilmesidir.

AZİZ YILDIRIM'IN MAL VARLIĞI NEDİR?

Mal varlığı değerlendirmesi yapılırken genellikle sahip olduğu şirketlerin faaliyet alanları ve ekonomik ölçekleri üzerinden bir analiz yapılmaktadır. Bu analizlerde özellikle savunma sanayii, inşaat, enerji ve denizcilik sektörleri öne çıkmaktadır.

AZİZ YILDIRIM HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Yıldırım’ın ticari yapısı farklı sektörlere yayılmış geniş bir portföyden oluşmaktadır.

Özellikle savunma sanayi ve denizcilik alanındaki yatırımları dikkat çekmektedir. Bu alandaki en önemli yapılardan biri DEARSAN Tersanesi’dir. Stratejik üretim kapasitesi ve ihracat gücü ile öne çıkan bu tesis, Yıldırım’ın iş dünyasındaki en güçlü ayaklarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bunun dışında mühendislik, savunma ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket de portföy içerisinde yer almaktadır.

Öne Çıkan Şirket ve Yapılar

DEARSAN Tersanesi (denizcilik ve savunma sanayii üretimi)

Maktaş Mühendislik (mühendislik ve teknik çözümler)

İmsak Savunma (savunma sanayii projeleri)

Savtem (savunma teknolojileri alanı)

Yıldırım Enerji (enerji yatırımları)

As İnşaat (büyük ölçekli inşaat projeleri)

Aly İnşaat (altyapı ve yapı projeleri)

Bu şirketler, farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen ortak bir stratejik yapı içerisinde değerlendirilmektedir. Özellikle savunma sanayii projeleri ve ihracat odaklı üretim modeli, ekonomik büyüklüğün temel belirleyicisi olarak öne çıkmaktadır.