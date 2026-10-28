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Aziz Yıldırım kimin arabasına çarptı?

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Aziz Yıldırım kimin arabasına çarptı?
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Aziz Yıldırım'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı sırada karıştığı trafik olayı gündem oldu. Park halindeki bir otomobile çarptığı belirtilen Yıldırım'ın hangi araca çarptığı ve aracın sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım kimin arabasına çarptı? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Aziz Yıldırım'ın park halindeki bir otomobile çarpması gündem oldu. O anların kameralara yansımasının ardından Aziz Yıldırım'ın kimin arabasına çarptığı ve kazaya karışan aracın sahibinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Aziz Yıldırım kimin arabasına çarptı? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM KİMİN ARABASINA ÇARPTI?

Aziz Yıldırım, 27 Ekim 2026 akşamı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken park halindeki bir otomobile çarptı. Aracın 27 yaşındaki E.Ö.'ye ait olduğu belirtildi. 

AZİZ YILDIRIM'IN ÇARPTIĞI ARABA HANGİ MARKA?

Kazanın ardından sosyal medyada ve haber sitelerinde, Aziz Yıldırım'ın çarptığı aracın Renault Symbol olduğu öne sürüldü. Araçla ilgili satış ilanı da gündeme geldi. Ancak paylaşılan ilandaki otomobilin kazaya karışan araç olduğuna ilişkin doğrulama bulunmadığı bildirildi. 

AZİZ YILDIRIM KAZA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Aziz Yıldırım'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra araçta meydana gelen hasarı karşılamayı kabul ettiği belirtildi. Yıldırım'ın kazayı yetkililere bildirdiği ve onarım dahil tüm masrafları üstleneceği ifade edildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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